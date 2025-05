Josep, Leonor i família acomiaden 38 anys a Cal Manel entre amics

Rams i més rams de flors entrant cap a l'interior de Cal Manel. El Josep Sorinas i la Leonor Giménez, sobrepassats repartint encaixades, petons i moltes abraçades entre clients i amics que s'han acostat aquest diumenge al frankfurt de la carretea de Cardona per acompanyar-los en el traspàs cap a la jubilació després de 38 anys d'intensa dedicació. A dins, en Bernat i la Clàudia, els seus fills, servint beguda com han fet durant tants anys treballant en el negoci familiar fins que han seguit altres camins professionals. Extreballadors de la casa tampoc no s'han volgut deixar perdre el comiat.

A partir d'aquest dilluns, en Jaume i l'Èric es faran càrrec del negoci seguint la mateixa línia i amb els mateixos treballadors. Abans, però, tocava acomiadar com cal qui han estat uns referents de la restauració manresana, no només per la seva professionalitat, sinó sobretot per la seva humanitat i proximitat als clients.

Els Sorinas Giménez amb extreballadors de Cal Manel

Pau Gonzàlez

Els mateixos clients que no s'han volgut quedar enrere en el reconeixement d'aquests valors i que han volgut retornar-los part de les experiències i anècdotes viscudes a l'establiment. Molts han escollit portar rams de flors que ràpidament han omplert de colors la barra. El gruix d'amics, però, ha organitzat una col·lecta per pagar-los un viatge que, fins al moment, en vint-i-quatre hores, ha aconseguit un centenar d'aportacions, que els permetrà anar molt lluny.

Josep Sorinas mostra la col·lecta per al viatge en presència de Leonor Giménez

Pere Fontanals

"Són una gent genial", comentava un client. "La seva humanitat ens ha fet més humans a nosaltres", comentava una altra, mentre brindaven per la seva jubilació en una celebració on no hi han faltat, tampoc, els tabalers de Xàldiga amb les guspires i els petards.