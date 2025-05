Punt final a tres dies de Santpedor en Flor

Centenars de persones han gaudit aquest cap de setmana del Santpedor en Flor que ha omplert de colors, propostes artístiques i cultura el poble gràcies a l'esforç i dedicació d'entitats, associacions i persones voluntàries.

La temàtica d'enguany han estat els fenòmens meteorològics i seguint aquest eix temàtic, tothom qui ha vingut ha pogut observar les vuit escenes amb ornamentacions florals al barri antic, complementades amb frases i poemes sobre la primavera i el temps.

La programació ha comptat amb una desena llarga d'activitats culturals i artístiques, entre les quals hi ha hagut un taller d'estampació botànica i tints naturals, un mercat d'artistes locals, la primera trobada de batucades, una cercavila cultural, la visita teatralitzada a la vila medieval i un espectacle de clown. També s'ha iniciat i finalitzat el cap de setmana amb música. Divendres amb el concert de Tribut a ABBA a Cal Llovet i diumenge, amb el concert de Mireia Farrés i Llibert Fortuny que ha exhaurit entrades, en el marc del programa del Cicle Convent.

L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, ha valorat “l'esforç i dedicació de totes les persones que s'han bolcat en l'organització del Santpedor en Flor així com la comunió entre l'Ajuntament i les entitats i associacions que s'han fet seva la celebració". Tot i caure en un pont i la predicció de pluja de diumenge, el Santpedor en Flor “ha acollit a molta gent del poble, del Bages i de les comarques veïnes i hi ha hagut una bona afluència de persones", ha comentat el regidor de Fires i Festes, Jordi Rojas., que ha celebrat que “hem pogut comptar un any més amb la dedicació de moltes persones voluntàries i amb novetats com el joc que hem fet per buscar objectes amagats entre les escenes, el mercat d'artistes locals i la trobada de batucades".

Ensenyant la targeta d'emergència a l'Oficina de Reciclatge, els santpedorencs podran recollir una planta en el marc del Santpedor en Flor, el dimarts 6, dimecres 7 i dijous 8 de maig. L'entrega de la planta, que ja és tradició, es fa com a agraïment al compromís amb el medi ambient i el reciclatge.