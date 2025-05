Entren a ocupar un pis de Manresa i marxen quan veuen que hi viu una anciana

Uns desconeguts que aquesta nit de dijous han entrat en un edifici del carrer Nou de Santa Clara amb la intenció d'ocupar-lo han fet marxa enrere quan ja eren dins i han apreciat que hi vivia una anciana. Si més no, això és el que creu la família de la dona que hi resideix i que els Mossos d'Esquadra admeten com a possibilitat.

Aquest divendres a 1/4 de 10 del matí, els Mossos d'Esquadra han atès la trucada d'una família que s'ha trobat forçat i obert el portal de l'edifici on viu l'àvia, tot i que a l'interior de l'immoble no hi han trobat a faltar res. Segons ha explicat la família, han entrat al patí, han pujat a l'entresol i han arribat fins al menjador de l'habitatge, però tot seguit han marxat sense endur-se res.

Aquesta nit, l'anciana dormia al pis acompanyada per un net de 13 anys i un besnet de 4 anys de qui s'havia fet càrrec durant la nit.