Dues persones ateses per inhalació de fum en un incendi en un pis de Cardona

Dues persones han resultat ferides per inhalació de fum aquest dimecres al matí en un incendi que s'ha declarat en un pis a la carretera del Miracle de Cardona. Les dues persones intoxicades han estat traslladades amb ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, segons informa la Policia Local de Cardona.

L'avís ha arribat sobre 3/4 de 8 del matí. Les primeres dotacions en arribar a lloc han estat les de la Policia Local de Cardona, que han dut a terme una primera actuació evacuant els veïns de tot el bloc, excepte una dona de l'última planta a la que no han pogut accedir per l'escala a causa del fum, i que ha estat evacuada més tard pels Bombers. Tot seguit, hi han arribat dos vehicles de comanaments i cinc camions dels Bombers, un dels quals amb autoescala, dues ambulàncies del SEM, quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra i una de la Guàrdia Civil.

El pis afectat, un primer quarta, ha quedat calcinat, sobretot al rebedor, tot i que en el seu interior els Bombers no hi han trobat gairebé cap moble ja que s'estava reformant. Segons fonts oficials, l'incendi s'ha pogut originar al quadre elèctric.