Més de 1.200 professionals de l'atenció primària de la Catalunya Central es formen en un nou espai de simulació

Més de 1.200 professionals dels 26 equips d'atenció primària de la Catalunya Central s'han format en les sessions de qualitat i seguretat dels pacients amb metodologia de simulació que s'han organitzat a les aules del Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut (ICS), a Barcelona.

L'ICS va crear, l'octubre de 2022, un espai de simulació que emula un centre d'atenció primària (CAP) per formar els equips d'atenció primària de manera innovadora en qualitat i seguretat dels pacients. La formació pràctica es realitza en un antic CAP, que es troba al soterrani del Centre Corporatiu de l'ICS i que es va habilitar per simular les consultes on treballen els professionals de l'atenció primària.

La darrera sessió d'aquest programa de formació s'ha fet aquest mes d'abril. Les sessions abasten la major part d'escenaris de qualitat i seguretat dels pacients que poden ser habituals en un centre d'atenció primària: la sèpsia, l'ictus, l'infart agut de miocardi (codi IAM), la reanimació cardiopulmonar (RCP), el risc de suïcidi o la gestió d'un pacient amb una actitud agressiva, entre d'altres.

La metodologia de simulació permet reproduir amb fidelitat escenaris i situacions reals de l'entorn sanitari sense cap tipus de risc per a pacients o per a professionals. A més, es tracta d'una formació participativa i interactiva que ha assolit un alt grau de satisfacció per part dels i les professionals que hi participen.

Nou estacions en un espai de simulació

L'espai de simulació està dividit en nou consultes on es presenten, a través d'un grup d'actors, situacions d'índole diversa que els professionals han de resoldre. A cada estació hi ha una persona que actua com a observadora i que és l'encarregada d'avaluar les actuacions de cada professional davant de les situacions que se li plantegen. Aquestes situacions són les mateixes que es pot trobar en el seu dia a dia al centre d'atenció primària.

L'estructura de la jornada de formació inclou una primera part teòrica, amb una durada d'una hora, per repassar els punts clau de la seguretat dels pacients; una segona part de simulació de casos pràctics, per veure com actuarien els i les professionals davant de situacions reals, i la darrera hora, on es fa la retroacció sobre com s'han desenvolupat les diferents estacions i que els permet que opinin sobre cada cas i sobre les sensacions i emocions que han experimentat durant la formació. Aquestes jornades de formació permeten recordar conceptes d'una manera diferent i fer cohesió d'equip, treballar i aprendre conjuntament.

15.000 professionals de l'ICS de tots els perfils de l'atenció primària s'han format en aquest nou espai: personal de medicina i infermeria de família i comunitària; personal administratiu sanitari, de pediatria, resident; personal tècnic en cures auxiliars d'infermeria (TCAI); personal de treball social, d'odontologia, d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), de benestar emocional, de nutrició, etc.