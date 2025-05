La Taula de Salut Mental de Manresa celebra la sessió plenària anual

La Taula de Salut Mental de Manresa va celebrar la setmana passada la seva sessió plenària anual. L'acte va tenir lloc al Centre Cultural El Casino i va estar presidit de forma conjunta pel regidor d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, i per la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs.

La Taula de Salut Mental de Manresa -organisme coordinat per l'Ajuntament de Manresa- està constituïda per una vintena d'entitats que proporcionen atenció professional, així com associacions de familiars i associacions de primera persona i també altres tipus d'entitats amb implicació comunitària. Es tracta d'un espai de confluència i treball col·laboratiu entre els agents que treballen la salut mental al municipi, la finalitat principal del qual és definir accions de millora en l'àmbit local que permetin donar resposta i millorar la salut mental al territori.

Anualment se celebra una sessió plenària on hi són convidades totes les persones que formen part de la taula, que presenten els seus projectes amb l'objectiu de fomentar l'intercanvi de coneixement. En la darrera sessió, es van poder conèixer projectes de la Fundació Althaia, del CDIAP Bages, de la Fundació Ampans, del programa Ocell de Foc i de l'Ajuntament de Manresa.