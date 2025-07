Les piscines municipals de Manresa obriran també els diumenges a la tarda aquest estiu

A partir d'aquest diumenge, les piscines municipals de Manresa ampliaran l'horari i també obriran a les tardes de diumenge, entre les 3 i 2/4 de 8, amb tancament de la instal·lació a les 8 del vespre. La mesura, que s'allargarà fins al 31 d'agost, permetrà fer ús tant de les piscines interiors com de les exteriors, però només des dels vestidors 4, 5, 6 i 7, mentre la resta de la instal·lació romandrà tancada.

Resposta a una demanda d'usuaris i com a mesura d'adaptació climàtica

L'ampliació d'horari respon a la voluntat de l'Ajuntament de donar resposta a una petició recurrent dels usuaris, així com a l'objectiu d'oferir un espai fresc i accessible durant els mesos de més calor. L'obertura dominical s'emmarca, així, en l'estratègia municipal de garantir refugis climàtics a la ciutat davant l'augment de temperatures i els episodis de calor intensa que s'accentuen durant l'estiu.

Accés per a abonats i venda d'entrades

Durant aquestes tardes de diumenge, els abonats podran accedir-hi dins la seva quota habitual, amb l'excepció dels que tenen abonament d'horari reduït. Les persones no abonades podran comprar l'entrada a la recepció, que romandrà operativa només per aquest tràmit. La resta de gestions -com renovacions, consultes o canvis de dades- s'hauran de fer entre setmana, dins l'horari habitual d'atenció al públic.

Amb aquesta ampliació, el consistori reforça l'oferta pública de bany i lleure aquàtic a la ciutat i promou, alhora, un ús responsable i accessible de les instal·lacions esportives durant l'estiu.