Manresa impulsa la 1a Jornada Ciutat, Salut i Clima per abordar l'impacte del canvi climàtic en la salut de les persones

Manresa es prepara per acollir, els dies 22 i 23 d'octubre, la primera Jornada Ciutat, Salut i Clima, una iniciativa innovadora que vol posar sobre la taula la relació directa entre crisi climàtica i salut pública. La jornada combinarà sessions professionals i activitats obertes a la ciutadania i compta amb el suport de més de quinze institucions i entitats del territori. L'objectiu és clar: promoure una nova cultura de salut que posi al centre les persones, la justícia ambiental i la resiliència urbana davant els efectes creixents del canvi climàtic.

Un debat necessari i urgent

L'acte de presentació, celebrat dimecres a l'Espai Plana de l'Om, va servir per marcar el tret de sortida de la jornada i obrir el debat a la ciutadania. Moderat per la periodista Cori Calero, va comptar amb la participació d'Olena Zotova, metgessa experta en salut planetària, i Eloi Cordomí, físic i meteoròleg de TV3. Tots tres van coincidir a assenyalar que l'escalfament global "ja no és un repte del futur, sinó una emergència present que afecta la nostra salut de manera directa".

Zotova va destacar que "la salut de les persones ja no es pot entendre deslligada de la salut del planeta", mentre que Cordomí va posar l'accent en la creixent freqüència i intensitat dels fenòmens meteorològics extrems i els seus efectes sobre el benestar i la seguretat de la població. Calero va remarcar la importància de comunicar amb rigor i claredat: "Salut i planeta són dues cares de la mateixa moneda", va afirmar.

Una proposta amb mirada integral

La jornada es fonamenta en el concepte One Health (Una sola salut), que vincula de manera inseparable la salut humana, la salut ambiental i la salut animal. Aquesta mirada multidisciplinària serà clau en les activitats programades per a l'octubre. D'una banda, el dia 22 d'octubre al matí, professionals del món sanitari abordaran temes com les afectacions del canvi climàtic en malalties respiratòries, infeccioses, neurodegeneratives o infantils. D'altra banda, a les tardes del 22 i 23, la Plana de l'Om serà l'escenari de xerrades i debats oberts a la ciutadania amb una mirada transversal i participativa.

Segons l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, "les ciutats som espais decisius per protegir la salut en temps de crisi climàtica. Volem liderar aquest canvi des del territori, amb polítiques de proximitat i implicació col·lectiva".

Col·laboració institucional i ciutadana

La jornada és fruit d'un treball coral impulsat per un ampli ventall d'institucions, entre les quals hi ha el Departament de Salut, l'Ajuntament de Manresa, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, la Fundació Althaia, Sant Andreu Salut, la Facultat de Medicina UVic-UCC, la Universitat Politècnica de Catalunya, Meandre o IDIAP Jordi Gol. Totes aquestes organitzacions han treballat de manera coordinada per preparar un programa que integri la visió tècnica, sanitària, ambiental i social.

L'eix professional, representat per Antonia Raich (Fundació Althaia), inclou ponències d'experts sobre contaminació i malalties respiratòries, salut infantil, neuroenvelliment i recerca. L'eix ciutadà, presentat per Jaume Torras (Meandre), obrirà el debat a altres disciplines com l'economia, l'arquitectura, la mobilitat o l'antropologia, per fer evident que el repte climàtic ens interpel·la a tots.

Un full de ruta compartit per la salut integral

El Departament de Salut ja ha posat en marxa diverses mesures alineades amb aquesta nova mirada integral: incorporació de determinants ambientals i socials als plans de salut territorials, promoció de la recerca en salut planetària, descarbonització del sistema sanitari, formació específica per a professionals de la salut i accions conjuntes amb el món local, com la creació d'espais verds o la promoció de la mobilitat activa.

Aquesta línia d'actuació transversal vol reforçar la capacitat dels territoris per adaptar-se a un context climàtic canviant i garantir el dret a una salut pública de qualitat. La Jornada Ciutat, Salut i Clima de Manresa vol ser, així, un punt de partida i un altaveu per a aquest model transformador.

Una cita amb vocació de futur

Manresa fa un pas endavant com a ciutat mitjana que vol posar al centre la salut, el benestar i la sostenibilitat. La primera Jornada Ciutat, Salut i Clima no només vol obrir espais de reflexió, sinó també teixir complicitats per construir ciutats més preparades per afrontar el futur climàtic que ja és present.