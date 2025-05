El programa del 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, arriba al seu punt mitjà en la programació de Manresa amb una tertúlia que vol posar sobre la taula una qüestió incòmoda però urgent: Realment som unes exagerades?. Amb aquest títol provocador, el Consell Municipal de la Dona proposa un espai de debat per analitzar com el biaix de gènere condiciona la pràctica mèdica i com afecta la salut de les dones. La tertúlia tindrà lloc aquest divendres 30 de maig a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Plana de l'Om.

La sessió comptarà amb la participació de la doctora Blanca Coll-Vinent Puig, especialista en Medicina Interna a l'Hospital Clínic de Barcelona i impulsora de la Comissió Clínica de Sexe i Gènere en Salut. La doctora posarà en relleu la mirada androcèntrica de la medicina tradicional i com aquesta pot comportar errors de diagnòstic i tractaments menys ajustats a les necessitats específiques de les dones. La tertúlia serà conduïda per la doctora Meritxell Royuela Juncadella, membre de la Junta del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) al Bages, i per Mariona Descarrega Alsina, en representació del Consell Municipal de la Dona. L'activitat és oberta a tota la ciutadania.

Tallers per cuidar-se, expressar-se i créixer

La programació continua amb tres tallers pensats per abordar la salut femenina des de perspectives diverses. El primer, Balla la teva maternitat: dansa amb nadons, es farà el dilluns 3 de juny a les 10 del matí al Casal de les Escodines. Conduït per Mama Dansa, el taller convida mares recent parides a connectar amb el seu cos, les seves emocions i amb els seus nadons a través de la música i el moviment. Per inscriure's.

El 5 de juny, de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia tindrà lloc Dones grans, dones sàvies, un taller d'autoestima que vol reivindicar el valor de l'experiència i la saviesa de les dones grans. L'activitat es farà al SIAD Montserrat Roig i estarà guiada per la psicòloga municipal Meritxell Blanco García.

La tercera proposta, Cuidar-se creant, es durà a terme en dues sessions els dies 19 i 26 de juny, de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia. Les participants decoraran bosses de tela i ventalls com a forma d'expressió i benestar emocional. L'activitat anirà a càrrec de Nati Martínez Grau i també es farà al SIAD. Totes tres propostes inclouen la possibilitat de servei de canguratge, que cal sol·licitar prèviament. Per inscriure's.

Una jornada per promoure el bontracte i la consciència

El dissabte 7 de juny, l'Auditori de la Plana de l'Om acollirà la Jornada del Bontracte, en el camí de la consciència, organitzada per l'Associació per al Bontracte Conscient. De 4 de la tarda a 1/4 de 8 del vespre, diversos ponents abordaran la salut i el benestar des de perspectives que van des de la pedagogia fins a la medicina i les constel·lacions familiars.

Hi participaran la sociòloga Alba Castellví, el biòleg Joan Llusià Benet, els metges Clotilde Morales Coca i Miquel Samarra Stehle, i la terapeuta Anna Fernández Roca. Tots ells oferiran reflexions sobre temes com l'educació sense cridar, la connexió amb la natura, la humanització de la medicina i els rols de gènere en el tracte sanitari. L'activitat és adreçada a persones majors de 16 anys i també ofereix servei de canguratge. Per inscriure's.

Una aposta per la salut integral de les dones

Amb aquest conjunt d'activitats, Manresa referma el seu compromís amb una salut més justa, inclusiva i adaptada a la realitat de les dones. El programa del 28M, que s'estén fins a finals de juny, vol ser un espai de reflexió, creixement i transformació individual i col·lectiva. Per a més informació o per inscriure's a les activitats, es pot contactar amb el SIAD Montserrat Roig per correu o telèfon (93 875 23 10).