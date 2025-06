Una «autòpsia de residus» a Sant Fruitós revela que el 80% de les escombraries no es separen correctament

Els residus extrets d'un contenidor de rebuig de Sant Fruitós de Bages posen en evidència una dada preocupant: el 80% dels residus no estan correctament separats. Aquest resultat es va fer públic dijous passat durant l'activitat Autòpsia de residus, organitzada per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient.

Durant l'activitat es van obrir i analitzar vint bosses de la fracció de rebuig, procedents d'un contenidor de la via pública. L'objectiu era obtenir una radiografia real dels impropis, és a dir, dels materials que no haurien de trobar-se en aquesta fracció. El resultat va ser clar: només el 20% del contingut estava on tocava.

35% de fracció orgànica i 14% d'aliments en bon estat

Entre les dades més destacades, s'ha detectat que un 35% del total dels residus analitzats corresponien a fracció orgànica mal separada, és a dir, restes de menjar i matèria biodegradable que s'haurien d'haver dipositat al contenidor marró. Però la dada més alarmant és que el 14% del total analitzat eren aliments en bon estat que encara es podrien haver consumit. En alguns casos, aquests productes es trobaven encara dins dels seus envasos originals, sense obrir.

Això representa un malbaratament alimentari de 4,6 kg d'un total de 32,46 kg de residus analitzats. Aquest fet, més enllà de l'impacte ambiental, suposa una pèrdua de recursos i posa de manifest la necessitat d'una major consciència a l'hora de fer la compra, conservar els aliments i gestionar les sobres.

Plàstics d'un sol ús i envasos

L'activitat també ha posat el focus en la presència d'envasos de plàstic, que representen un 15% dels residus trobats. Majoritàriament es tractava de plàstics d'un sol ús, provinents de productes alimentaris o begudes. Tot i això, l'informe destaca com a punt positiu que la presència d'ampolles d'aigua envasada és inferior a la registrada en altres municipis on s'han fet accions similars, cosa que podria indicar un ús més habitual de l'aigua de l'aixeta o ampolles reutilitzables.

Crida a la ciutadania per millorar la separació

L'activitat ha servit per conscienciar sobre la importància de la correcta separació de residus i per mostrar, de forma visual i directa, les conseqüències dels errors habituals. Tant des de l'Ajuntament de Sant Fruitós com des de les entitats col·laboradores, s'ha fet una crida a revisar els hàbits de consum i a apostar per pràctiques més sostenibles, com evitar els envasos d'un sol ús, separar correctament la fracció orgànica i reduir el malbaratament alimentari.

L'Autòpsia de residus ha evidenciat que encara queda molt camí per recórrer per assolir uns nivells òptims de reciclatge. La implicació ciutadana, en aquest sentit, és clau per reduir l'impacte ambiental i garantir una millor gestió dels recursos disponibles.