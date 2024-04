Desallotgen l'edifici ocupat del carrer Sant Blai de Manresa que havia generat conflictivitat

Agents dels Mossos d'Esquadra amb el suport de la Policia Local de Manresa han executat el desallotjament de l'edifici ocupat del carrer Sant Blai, 8, de Manresa aquest dimarts al matí complint una ordre judicial. Es tracta d'un edifici propietat de la Generalitat de Catalunya que, des de fa un temps, es trobava ocupat per un grup de persones conflictives que en els darrers mesos han generat forts problemes de convivència, civisme i seguretat a la zona.

En el moment del desallotjament hi havia dues persones dins l'edifici, que han marxat sense oposar resistència després de recollir les seves pertinences. Una tercera persona, que en aquells moments no era dins, s'ha personat després per recollir també pertinences.

Després del desallotjament, s'està procedint a la neteja i tapiat de l'immoble.