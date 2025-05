La Policia Local de Manresa incorpora vuit nous agents

La Policia Local de Manresa ha incorporat aquesta setmana vuit nous agents a la seva plantilla per intensificar el patrullatge a peu de carrer al centre de la ciutat i a tots els barris, amb especial atenció als comerços. El cos policial compta ara amb 104 efectius, la xifra més alta dels darrers 15 anys. Les noves incorporacions donen compliment al compromís del govern local de destinar més agents a la Unitat de Proximitat.

La mesura se suma a altres polítiques que s'han anat desplegant al llarg dels darrers dotze mesos per millorar la seguretat, el civisme i la convivència a la ciutat, com la posada en marxa de la nova comissaria de proximitat compartida entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra del passeig de la República, que va obrir portes el juliol del 2024, la contractació d'una empresa de seguretat per a la vigilància dels edificis municipals, que ha permès alliberar agents d'aquestes tasques, la creació del Grup Omega per fer front a la delinqüència urbana o la instal·lació de més càmeres als carrers.

Tal com es va explicar en la darrera Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència, celebrada el passat desembre, a banda de les mesures policials també s'estan desplegant polítiques socioeducatives de prevenció i intervenció en joves i polítiques per combatre l'incivisme.