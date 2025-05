La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau amb motiu del Dia d'Europa

La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau els dies 8 i 9 de maig, entre les 9 del vespre i 2/4 d'11 de la nit, per commemorar el Dia d'Europa. Aquesta jornada celebra la pau, la unitat i la cooperació entre els pobles del continent, i és una oportunitat per enfortir els llaços i reafirmar el compromís amb els valors europeus. Amb aquesta iniciativa, la ciutat s'uneix als actes de celebració que es realitzen arreu d'Europa per part de nombrosos parlaments, ajuntaments, institucions europees i entitats europeistes.

El 9 de maig es commemora el Dia d'Europa, una data que rememora el discurs pronunciat per Robert Schuman l'any 1950, on advocava per una nova forma de cooperació que impedís futures guerres. Schuman va assegurar que la unió dels països europeus no es duria a terme de manera sobtada ni mitjançant un pla únic; al contrari, va advertir que serien necessàries moltes accions concretes, dia a dia, pas a pas.

Setanta-cinc anys després d'aquell discurs que va posar les bases del que avui és la Unió Europea, la cooperació, la solidaritat i els valors comuns continuen sent la millor recepta per afrontar els grans desafiaments globals, a més de garantir el benestar, la seguretat i la llibertat de la ciutadania europea.