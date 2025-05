L'Oficina de Turisme de Manresa estrena nous fulletons turístics accessibles

L'Oficina de Turisme de Manresa compta des d'aquesta setmana amb fulletons turístics accessibles pensats per a totes aquelles persones amb discapacitat auditiva o visual o que necessiten un disseny de lectura fàcil. La iniciativa ha estat possible amb la col·laboració de la Casa Social del Sord de Manresa i Comarques (CASMACS) i d'Ampans.

Els fulletons contenen informació sobre el patrimoni cultural de la ciutat com ara la Seu, la Cova, el Carrer del Balç, sobre els 22 punts de la Manresa Ignasiana o les rutes possibles per fer a peu a Manresa sobre un nou mapa turístic. En el mateix fulletó o material de difusió hi ha uns codis QR que, quan s'escanegen amb el mòbil, redirigeixen a la mateixa informació tractada especialment per a fer-la accessible.

L'actuació ha estat fruit del treball conjunt entre Manresa Turisme i l'associació Casmacs, en el cas dels vídeos d'accessibilitat visual, i Ampans, en el cas de l'adaptació dels materials a la lectura fàcil.

Aquesta iniciativa d'accessibilitat s'emmarca en l'eix de Competitivitat del projecte Manresa, destí del Camí Ignasià, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i que té per objectiu donar suport al desenvolupament turístic en pro de la sostenibilitat, la innovació i la competitivitat de les destinacions. Per a tirar endavant aquest projecte, el desembre de 2021, l'Ajuntament de Manresa va rebre un Pla de Sostenibilitat Turística en Destí en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels NextGeneration.