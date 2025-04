Bages Turisme impulsa una nova edició del programa de Punts d'Informació Turística

El programa de Punts d'Informació Turística (PIT) del Bages ja ha donat el tret de sortida a l'edició d'enguany amb la participació de set noves empreses que s'estan formant per adherir-se al projecte i més de setanta membres que renoven el seu compromís com a agents actius de difusió turística del territori. Aquest programa, liderat per la Diputació de Barcelona i coordinat i gestionat pel Consell Comarcal del Bages, té com a objectiu enfortir la xarxa d'agents locals que interactuen amb els visitants i que poden esdevenir prescriptors clau del Bages com a destinació.

La primera sessió va tenir lloc el passat 9 d'abril a Cardona, i va incloure una taula rodona sobre el paper de les oficines de turisme i la relació amb les empreses del sector i la presentació del nou producte turístic Expedient 17/11, una gimcana de team building pel centre històric de Cardona. La sortida va permetre conèixer la nova oficina de turisme del municipi, ubicada en un nou espai al nucli del poble, a la plaça de la Fira, i que inclou una sala polivalent i un espectacular mirador del castell.

La propera sessió tindrà lloc el 7 de maig a Navàs i inclourà un itinerari guiat de la mà de l'experta Maria Estruch per descobrir els vestigis del passat vitivinicola de la comarca, així com la història de la zona. Seguidament, els participants aniran al Centre d'Enoturisme del Pla de Bages, on faran una activitat d'elaboració de vermut de la mà de Slowturisme i el Celler Collbaix. La jornada serà una ocasió excel·lent per conèixer el patrimoni vinícola de la comarca i el producte existent en l'àmbit de l'enoturisme vinculat a la història de la vinya i el vi al territori.

Conèixer el territori és essencial per a tots aquells agents que tenen contacte directe amb els turistes. Les oficines de turisme exerceixen un paper clau en l'orientació i acollida dels visitants, però el coneixement, la capacitat de recomanació i el tracte personalitzat que poden oferir restaurants, allotjaments, comerços o equipaments culturals és igualment fonamental. El programa PIT reforça aquesta mirada integral del turisme i vetlla perquè la comunicació de l'oferta local s'adapti als interessos diversos dels públics.

El conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata, ha destacat la importància de la "relació, coordinació i treball compartit entre els agents privats del sector turístic i els organismes públics que treballen per a la promoció d'aquest sector. La suma d'esforços contribueix a la professionalització i la millora de l'oferta turística del territori, fent possible que tots els PIT esdevinguin els millors descriptors del relat i l'oferta turística de la nostra destinació".

El relat turístic del Bages es fonamenta en els valors de proximitat, autenticitat i sorpresa. Situada als peus de Montserrat, al cor de Catalunya i a poca distància de Barcelona i de les principals ciutats del país, la comarca ofereix una experiència única: un antic mar convertit en paisatge, reconegut com a Geoparc Mundial UNESCO, amb una oferta rica en cultura, natura, història i tradició. El Bages és ruralitat viva, tranquil·litat compartida i respecte per l'entorn i per la seva gent. Un territori que acull i inspira.

Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages és l'ens de gestió, promoció i planificació turística del Bages que aglutina els 30 municipis de la comarca i també agents privats del sector turístic. Aquest ens treballa per posicionar el Bages com a destinació turística sostenible i de qualitat. Amb aquesta premisa, es pretén que el turisme a la comarca esdevingui una activitat econòmica que generi riquesa i alhora benestar als ciutadans i contribueixi al desenvolupament de la comarca sempre amb respecte amb el medi ambient, el patrimoni cultural i la societat.