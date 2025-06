Dos incendis gairebé seguits i molt propers a la zona del Gimnàstic de Manresa fan saltar les alarmes

Els Bombers han hagut d'extingir aquesta matinada de dissabte dos incendis a la zona del Gimnàstic de Manresa que s'han declarat, de forma independent amb poc més de quatre hores de diferència i uns dos-cents metres, l'un de l'altre. La proximitat i la simultaneïtat dels dos incendis han fet saltar totes les alarmes. Els Bombers descarten totalment que el segon incendi sigui una revifalla del primer o hagi estat conseqüència seva. Tots dos incendis s'han propagat a mitja intensitat.

El primer avís ha arribat a emergències poc abans de 2/4 d'1 de la matinada. Una llengua de foc avançava cremant rostolls i palla en un camp segat a prop de la carretera BV-1345, al costat del camp de futbol del Gimnàstic. Els Bombers hi han actuat amb quatre dotacions terrestres i les flames han cremat una extensió d'una hectàrea.

Quatre hores després, quan faltaven deu minuts per a les 5 de la matinada, emergències ha rebut nous avisos per un altre foc a la mateixa zona, a uns dos-cents metres del primer, a la part de darrere del camp de futbol. Els Bombers hi han treballat amb dues dotacions i quan han aconseguit extingir-lo, les flames havien afectat mitja hectàrea més.

Després d'una primera anàlisi dels dos incendis, els Bombers han descartat que el segon hagi estat producte d'una revifalla del primer o que hagi estat conseqüència seva. Els Bombers no descarten que els incendis hagin estat provocats intencionadament.