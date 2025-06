Incendi a Sant Salvador de Guardiola crema un paller, un magatzem i diversos vehicles agrícoles

Un incendi declarat aquest dissabte al migdia a Sant Salvador de Guardiola ha cremat totalment un paller, un magatzem amb material i diversos vehicles agrícoles, en una zona propera a la carretera C-37z. Les flames s'han estès també a la zona de vegetació forestal de la vora.

Crema un paller, una magatzem amb material i vehicles agrícoles i ha propagat per zona de vegetació forestal a Sant Salvador de Guardiola, a prop de la carretera C-37z (avís 14.04h).



Desplaçats:

9 🚒

2 🚁

26 👩‍🚒👨‍🚒#bomberscat pic.twitter.com/TzGOCvzSKu — Bombers (@bomberscat) June 21, 2025

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, a hores d'ara el foc que ha afectat la vegetació ja està extingit, mentre que l'incendi de les edificacions es troba controlat. En total, hi treballen deu dotacions terrestres, a més de les que s'hi van mobilitzar inicialment, entre les quals també hi havia dos helicòpters. No consta que hi hagi hagut ferits.