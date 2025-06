La circulació de l'R4, interrompuda més d'una hora per un incendi a Vacarisses

La circulació de trens a l'R4 entre Terrassa i Castellbell i el Vilar ha estat interrompuda durant més d'una hora aquest dilluns a la tarda per un incendi que s'ha declarat en una zona de rostolls a tocar de la via, dins del terme de Vacarisses (Vallès Occidental). En les tasques d'extinció de l'incendi hi han treballat cinc dotacions dels Bombers.

L'incendi s'ha declarat a 3/4 de 7 de la tarda, i el trànsit ferroviari ha quedat aturat fins a 3/4 i 5 minuts de 10 de la nit, quan els Bombers han controlat les flames.