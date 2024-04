Massiu minut de silenci a Sant Fruitós pel noi mort al gorg

La plaça de l'Ajuntament de Sant Fruitós s'ha omplert de forma massiva aquest divendres al vespre amb un miler de persones durant l'acte de dol i suport a la família per la mort d'un noi de 14 anys del municipi, Rayan Mansouri Aya, al migdia, després de llançar-se al gorg dels Tres Salts, al riu Llobregat, per banyar-se i no sortir-ne.

Rayan Mansouri Aya cursava 4t d'ESO a l'institut Gerbert d'Aurillac, estava vinculat al Nexe Jove i jugava en el FC Fruitosenc. Una trentena d'amics han lluït una samarreta blanca amb el nom de Rayan escrit a l'esquena i acompanyat del número del jugador i han fet una pancarta de condol amb el número 10 que portava al dorsal..

Durant l'acte, en què s'ha guardat un minut de silenci, l'alcalde del municipi, Joan Carles Batanés, ha mostrat la seva consternació per la tragèdia, i s'ha posat al servei de la família del jove. També ha parlat el pare del noi, que ha agraït les mostres de suport.

Els Bombers han localitzat el cos sense vida del menor que s'havia llançat al gorg d'Els Tres Salts per banyar-se. L'avís s'ha rebut aquest divendres a les 11.20 hores i l'han donat els mateixos amics del noi en veure que no sortia de l'aigua, que té una profunditat de cinc metres.