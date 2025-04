Enrenou policial en un hostal de Manresa per detenir una parella

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han detingut aquest dimarts al migdia una dona i un home joves que es trobaven allotjats a l'Hostal la Masia de la baixada dels Drets de Manresa. Ella ha estat detinguda per un presumpte delicte d'atemptat a agents de l'autoritat i ell per trencament de condemna, tot i que no han transcendit més detalls d'aquest trencament.

A tocar de les 12 del migdia, la policia catalana ha rebut l'avís d'una forta discussió entre un home i una dona a l'interior d'una habitació de l'establiment. Un cop els agents han arribat a lloc, han iniciat una cerca per les habitacions de l'hostal, disposades en diversos pisos, fins que han trobat la dona que es trobava sola. Segons fons policials, quan els agents han interlocutat amb ella se'ls ha llançat a sobre amb la voluntat d'agredir-los, sense aconseguir-ho.

Un agent dels Mossos accedint a l`últim pis de l`hostal per l`escala d`emergències

Pere Fontanals

Fruit d'aquest intent d'agressió, els agents han reduït la dona, l'han emmanillat i se l'han endut amb el cotxe patrulla fins a comissaria. Pocs minuts després, uns altres agents han localitzat l'home, també a dins l'hostal, i han procedit a la seva detenció.

L'actuació ha generat expectativa entre els vianants que passaven per la zona.