Nou desplegament policial a barris de Manresa: dues detencions en un operatiu Tremall

Dues persones detingudes, diverses denúncies per tinença de drogues, armes i infraccions administratives, i una inspecció d'edificis amb greus deficiències estructurals. Aquest és el balanç de l'actuació policial que els Mossos d'Esquadra van dur a terme aquest dimecres al Barri Antic i al de la Plaça Catalunya, entre altres, de Manresa, en el marc de l'operatiu Tremall.

Control intensiu a la plaça Immaculada i el carrer Santa Llúcia

Aquest dimecres a la tarda, la policia catalana va desplegar un important dispositiu al nucli antic de Manresa, concretament a la plaça Immaculada i al carrer Santa Llúcia. L'operatiu es va emmarcar dins del dispositiu Tremall, impulsat pels Mossos d'Esquadra "contra la delinqüència multireincident" arreu del país.

Per executar-lo, es van mobilitzar quatre patrulles directament a la plaça -una de les quals una furgoneta de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO)- i una cinquena a l'inici del carrer Santa Llúcia, per restringir-hi l'accés de vehicles. Els agents van iniciar controls de documentació a vianants i persones que circulaven en patinet elèctric, amb l'objectiu de detectar situacions de reincidència delictiva o altres irregularitats. Al llarg del dia es va portar a termne a altres barris de la ciutat.

El resultat del dispositiu va ser la detenció de dues persones: una per un requeriment judicial pendent i una altra per un delicte contra la salut pública relacionat amb substàncies estupefaents. A més, es van tramitar sis denúncies per tinença de drogues i dues per portar armes blanques. També es va imposar una sanció administrativa per manca d'assegurança en una motocicleta.

Inspecció a edificis del Barri Antic

L'actuació policial va anar acompanyada d'una revisió urbanística coordinada amb l'Ajuntament de Manresa. Amb la presència de l'arquitecta municipal, es van inspeccionar diversos edificis del nucli antic, alguns dels quals presenten greus deficiències estructurals.

Què és l'operatiu Tremall?

Segons va explicar la pròpia policia, l'operatiu Tremall és un dispositiu dels Mossos d'Esquadra impulsat el 2020 amb l'objectiu de fer front a la multireincidència delictiva, especialment als nuclis urbans i zones amb "alta concentració de fets delictius". Segons fonts oficials del cos policial, l'objectiu és "detectar i neutralitzar" persones amb un historial delictiu recurrent, especialment en àmbits com els furts, robatoris amb força o violència, i tràfic de drogues a petita escala.

L'estratègia combina accions de vigilància, controls d'identitat, inspeccions d'establiments i coordinació amb serveis municipals i d'altres administracions. Els dispositius Tremall se centren habitualment en zones amb "alta pressió delinqüencial" o amb un impacte directe en la "percepció d'inseguretat" de la ciutadania.