Un manresà, a judici per blanqueig de capitals després de rebre 4.780 euros fraudulents

La secció 21a de l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper dimecres un manresà per un presumpte delicte de blanqueig de capitals acusat de rebre una transferència de 4.780 euros al seu compte provinents d'un compte amb el titular del qual no guardava cap relació i que havia estat apoderat fraudulentament per altres persones que no han pogut ser identificades ni detingudes. La Fiscalia demana al tribunal una condemna de 3 anys de presó i una multa de 14.380 euros.

La Fiscalia defensa que el 5 de novembre de 2020, l'acusat, "actuant amb propòsit d'immediat enriquiment" va rebre al seu compte bancari una transferència de 4.780 euros ordenada per persones, no identificades, que no tenien cap relació amb el titular del compte emisor, que s'havien apoderat fraudulentament de les claus per fer l'operació des de la banca electrònica.

Un cop rebuda la transferència, l'acusat va retirar els diners del compte i els va enviar a altres persones que tampoc no han pogut ser identificades.