Un simulacre de risc químic farà sonar quatre sirenes del Bages el 21 de maig

La Generalitat prepara un simulacre de risc químic el dia 21 de maig a onze municipis catalans, dos dels quals del Bages. Es tracta de la primera prova d'aquest 2025 i sonaran les sirenes dels sectors químics de la Tordera, l'Aran, el Bages, el Berguedà, l'Anoia, la Selva i Girona. A més, s'enviaran missatges d'autoprotecció als mòbils de la ciutadania que estigui a les zones afectades. Els detalls de la prova s'han donat a conèixer aquest dilluns a Manresa i la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, ha recordat que són "molt importants" perquè la ciutadania "es familiaritzi amb el so de les sirenes i sàpiga com actuar". Abans de l'estiu es faran dues proves més: una a Tarragona i l'Ebre (29 de maig) i una altra a Barcelona (4 de juny).

Les setze sirenes que sonaran en el simulacre estan repartides en onze municipis de la següent manera: sector químic de la Tordera amb sis sirenes (Sant Celoni, Riells i Viabrea i Gualba); sector Bages amb quatre (Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet); sector la Selva amb dos (Fogars de la Selva i Massanes). També sonarà una sirena a cadascun dels següents llocs: L'Aran (Les), sector Berguedà (Puig-reig), sector Girona (Celrà) i sector Anoia (Igualada). A banda dels municipis que tenen sirenes, el so es pot sentir també a Bordils, Castellbell i el Vilar, Santa Maria de Palautordera i Òdena.

La prova començarà a les 10 del matí amb l'enviament d'una alerta de Protecció Civil als telèfons mòbils dels ciutadans que estiguin situats en aquestes zones. Al missatge s'explicarà que es tracta d'un simulacre i, al cap d'uns minuts, s'activaran les sirenes de risc químic amb el so de confinament (so ondulant com el d’una sirena d'ambulància). El so d'inici d'alerta (so de confinament) són tres senyals d'un minut de durada separats per silencis de cinc segons. A la finalització de la prova (al cap de quinze minuts), s'activaran les sirenes de risc químic amb el so de fi de confinament (un so pla més agut).

Des de Protecció Civil recomanen a la població que, en la mesura del possible, segueixin les pautes d'autoprotecció en cas d'accident químic: refugiar-se a casa o a l'immoble més proper, tancar portes i finestres, desconnectar tots els sistemes de ventilació i esperar la notificació de fi d'alerta. Un cop finalitzada la prova, s'anima a la ciutadania a omplir una enquesta per saber si els avisos amb missatge i sirena s'han rebut bé.

Pel que fa a l'enviament de l'alerta de Protecció Civil als mòbils, la zona de recepció no coincidirà plenament amb la zona d'audició de les sirenes de risc químic. Segons han explicat, la distribució de les antenes de telefonia que fan de repetidor i la cobertura de l’audició de les sirenes no coincideix plenament i possiblement abastarà un espai superior a la zona d’audició de les sirenes. Malgrat això, en un cas real, la ciutadania amb la informació de l’alerta podrà saber què està succeint, a quina zona i quina és la mesura, i per això podrien identificar si es troben en l'espai on caldria aplicar aquesta mesura.

La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, ha recordat que l'enviament dels missatges als telèfons mòbils a través d'ES-Alert "complementa molt bé" el sistema de sirenes de risc químic. De fet, Cassany ha recordat que en l'accident d'aquest cap de setmana a Vilanova i la Geltrú s'ha activat aquest sistema, ja que precisament en aquesta zona no hi havia cap sirena. La directora ha explicat que la indústria on va haver-hi l'accident "no estava qualificada d'alt risc" i, per tant, no té la catalogació de Seveso.

Una enquesta ciutadana

Com ja s'ha fet altres cops, Protecció Civil activarà una enquesta perquè els ciutadans puguin valorar si han rebut correctament l'alerta i si han sentit les sirenes a les zones afectades. Aquesta enquesta es podrà respondre a través de qualsevol telèfon mòbil, és anònima i no recull dades personals, però permet saber si les sirenes s’han sentit i des d'on s'han escoltat.

121 sirenes de risc químic

La xarxa d'alarmes i comunicacions de protecció civil de Catalunya està formada actualment per 121 sirenes de risc químic operatives. Durant l'any 2024 es van instal·lar les set últimes sirenes: tres al Plaseqta i quatre a la resta del territori.

Les sirenes de risc químic estan instal·lades en punts concrets del territori en funció de les possibles afectacions per accident químic en les indústries considerades de risc químic per la normativa (Seveso). Aquestes indústries estan recollides en els plans de protecció civil per emergències químiques (Plaseqta pel sector químic de Tarragona i Plaseqcat per a la resta d’indústria química de Catalunya).

Les sirenes de risc químic estan configurades per avisar a la població de la necessitat de confinar-se en cas d'accident químic per risc imminent per a la seva vida. Els plans Plaseqta i Plaseqcat preveuen les zones on caldria el confinament d'acord amb la normativa vigent. S'anomenen zones d'intervenció i es faciliten per part de l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial.