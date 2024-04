Alpens fa una consulta popular per decidir si es construeix una piscina municipal: "L'entenem com un servei públic"

El municipi d'Alpens, al Lluçanès, amb 280 habitants, celebra aquest divendres i dissabte una consulta popular per decidir si avalen o no la proposta de l'equip de govern de construir una piscina municipal. Hi poden votar els majors de 16 anys, tant aquells que estiguin censats com aquells que no però que acreditin haver pagat l'IBI.

La consulta arriba en un moment d'extrema sequera i amb restriccions a les piscines del país. Amb tot, l'alcalde d'Alpens, Toni Prat, ha dit que, si s'aprova, el projecte no seria immediat sinó que podria trigar dos o tres anys. També ha explicat que Alpens no té problemes d'aigua i que les piscines s'abastarien amb una captació natural. "Entenem el projecte com un servei públic", apunta Prat.

La proposta de l'Ajuntament és construir dues piscines a la finca de la Torre, un espai de 10.000 metres quadrats adquirit l'any 2022 per l'anterior equip de govern. En concret, el projecte contempla la construcció d'una psicina de 10x18 metres amb 1,5 metres de profunditat i una altra de 5 metres de diàmetre amb una profunditat de mig metre. L'alcalde detalla que són unes mesures que permetrien "optimitzar costos", ja que "no requereixen disposar d'un socorrista".

El cost de les obres se situaria al voltant dels 300.000 euros i seria una instal·lació que obriria sis mesos l'any, coincidint amb el període d'estiu. L'alcalde calcula que el cost de manteniment seria d'uns 4.000 euros l'any. Pel que fa a l'aigua, Prat diu que la piscina s'ompliria amb l'aigua d'una captació pròpia que hi ha al mateix terreny. De fet, l'alcalde assegura que el municipi no té problemes d'abastiment d'aigua perquè té dues captacions naturals, un pou i una bassa.

Prat defensa que el projecte serviria per "dinamitzar la vida del poble, tant a nivell cultural com econòmic". De fet, l'alcalde explica que molts veïns d'Alpens a l'estiu marxen al poble veí de Sant Boi de Lluçanès, a uns 12 quilòmetres de distància, per banyar-se. "Un cop allà, aprofiten per quedar-se a dinar o a comprar. En canvi, si tinguéssim piscina aquí contribuiríem a tenir més vida al poble", expressa.

Les piscines municipals es construirien a la finca de la Torre d'Alpens.Mar Martí/ACN

Alguns dels veïns que han acudit a votar aquest divendres al matí coincidien a afirmar que disposar d'una piscina a Alpens seria molt positiu pel municipi. Un d'ells és Oriol Cruells, que ha votat que 'sí' a la consulta. Creu que una piscina "donaria un servei més al poble" i evitaria que els veïns haguessin de marxar al poble veí per banyar-se. A més, diu que al poble, a causa del canvi climàtic, "cada cop hi fa més calor". L'Elisabet Traveria i la Mercè Masforroll també veuen el projecte amb bons ulls, sobretot pels seus fills adolescents. "A l'estiu es passen el dia a la piscina i ens estalviaríem fer de taxistes", exposen.

La consulta ha arrencat aquest divendres a les nou del matí a l'edifici de l'Ajuntament i els veïns podran votar fins a les set de la tarda. Aquest dissabte les votacions es traslladaran a la Fàbrica Vella i es podrà votar de les nou del matí a la una del migdia.