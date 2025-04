L'equip d'agents cívics de Torelló comença a treballar per fomentar el civisme i la convivència al municipi

En el marc del projecte Treball als Barris, aquest mes d'abril s'ha posat en marxa l'equip d'agents de civisme de Torelló, format per cinc persones -una coordinadora i quatre agents-. Aquest dijous al matí han participat en una de les primeres accions, una actuació per demanar civisme a les persones propietàries de gossos organitzada per un grup d'alumnes de l'escola Vall del Ges.

Arran d'una queixa d'un grup d'alumnes d'i3 i 5è de l'escola Vall del Ges per la presència de caques de gos en dues zones verdes pròximes al seu centre educatiu, els agents de civisme han participat avui al matí en una acció reivindicativa dels infants, que han plantat cartells a la zona verda vora el riu demanant un comportament cívic als amos de gossos i que recullin els excrements dels animals.

L'equip d'agents cívics de Torelló desplega accions per fomentar el civisme i la convivència.

Aj. Torelló

Durant els pròxims sis mesos, els agents de civisme de Torelló treballaran en projectes per fomentar el civisme i la convivència al municipi. Entre altres actuacions, col·laboraran en la regulació de les entrades i sortides en alguns centres educatius, faran revisió i control de l'estat del mobiliari urbà i diverses campanyes de conscienciació vinculades amb el comportament cívic. També donaran suport a la piscina a l'estiu, faran acompanyament durant la temporada de casals i organitzaran, conjuntament amb el Torelló Jove, el cicle d'accions de dinamització lúdica Tot passa a la plaça.