Les dates del sorteig de les meses electorals per al 12-M: quan podré saber si m'ha tocat?

L'avançament electoral del 12-M és també sinònim de meses electorals, una eina clau perquè la participació en les eleccions es puguin celebrar. El sorteig per escollir els membres de les meses electorals ja ha començat. En total es constituiran 8.000 meses amb la participació de gairebé 75.000 persones. Consulta els requisits i les dates clau i per saber si pots ser un dels escollits i quan podràs saber-ho.

Quan es fa el sorteig de les meses electorals?

El règim de les meses electorals està regulat per llei. La normativa estableix que han de configurar-se entre el 25è i el 29è dia posterior a la convocatòria dels comicis, i sobretot, han d'escollir-se per sorteig. Respecte a les eleccions del 12-M el termini per fer el sorteig és del 13 al 17 d'abril. A cada mesa s'elegeix un president, dos vocals i dos suplents per a cadascun dels càrrecs. Per tant, no totes les persones que s'han escollit en el sorteig acabaran exercint de membres d'una mesa.

Sorteig a l'Ajuntament de Barcelona

La formació de les meses electorals és competència dels ajuntaments sota la supervisió de les Juntes de Zona. Tenen potestat per triar quan fer-lo. De fet, a Barcelona, el sorteig es va celebrar aquest dissabte, coincidint amb el primer dia hàbil. A la capital catalana els membres s'escullen a través d'un programa informàtic que en qüestió de minuts genera una graella aleatòria de números.

Quan arriba la convocatòria als escollits?

Les notificacions del sorteig s'han d'enviar als "afortunats" en un període màxim de tres dies posteriors per correu postal. A partir de llavors, s'obre un termini d'una setmana per presentar al·legacions davant la Junta Electoral. Els motius han de ser de pes. En les darreres eleccions generals, va haver-hi una allau d'al·legacions pel component de les vacances.

Què cobraré si em toca?

Les persones que actuïn com a membres de les meses tenen dret a una indemnització. Per norma general serà de 70 euros tot i que pot variar segons el rol i el municipi. Els presidents tindran un increment de 10 euros, perquè són els encarregats de lliurar la documentació electoral al jutjat de primera instància o de pau. Per raons de volum de feina, els municipis de més de 500 meses, tindran un increment de 25 euros. Tot plegat ho estableix el decret aprovat pel Govern el 26 de març.

Els suplents de les meses electorals no cobren els 70 euros si finalment no han de cobrir cap absència d'un vocal o un president. Això vol dir que si un suplent va al col·legi que li toca el 12 de maig a les vuit del matí i els vocals i presidents cridats hi han anat, podrà marxar a casa i no cobrarà cap prestació. En el cas que el suplent s'hagi de quedar tota la jornada electoral perquè falta un vocal o el president i hagi d'assumir aquestes funcions, sí que rebrà el pagament dels diners.