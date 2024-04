Les eleccions al Parlament de Catalunya tornen a comptar amb els mateixos principals protagonistes que en els últims comicis. Tot i això, la majoria de les formacions presenten llistes renovades. La tendència marcada per les eleccions espanyoles i les primeres enquestes assenyalen que els pactes tornaran a ser clau per definir qui serà investit com a president de la Generalitat.

A continuació, consulta totes les llistes confirmades dels partits de cara el 12 de maig:

ERC - Pere Aragonès: el repte de mantenir la presidència

Davant la incapacitat d'aprovar els pressupostos, Pere Aragonès es va veure obligat a convocar eleccions com a moviment per intentar mantenir la presidència de la Generalitat. Per aconseguir-ho, noms amb gran pes dins del Govern, com David Mascort o Roger Torrent, cauen de la candidatura republicana, mentre que l'actual vicepresidenta de l'executiu, Laura Vilagrà, continua com a número dos d'Aragonès. De moment, les enquestes posicionen a ERC amb uns resultats semblants als de Junts, però encara lluny del PSC.

PSC - Salvador Illa: favorit a les enquestes

Els primers sondejos realitzats a Catalunya situen Salvador Illa com el principal candidat per endur-se la victòria el 12-M. Amb l'objectiu de millorar encara més els resultats davant d'un possible desgast del bloc independentista, els socialistes mantenen un nucli semblant al voltant d'Illa, però amb la novetat de la promoció d'Alícia Romero, anterior número sis el 2021, que ascendeix fins a la segona posició. El número tres de la llista continua sent Ramon Espadaler, secretari general d'Units per Avançar.

Junts - Carles Puigdemont: tercer intent per tornar a la presidència

L'expectativa al voltant del retorn de Carles Puigdemont en la seva tercera ocasió com a cap de llista dona impuls a la candidatura de Junts, i els últims sondejos situen la formació com a segona força de cara les eleccions. Sense la presència de Laura Borràs, l'expresident de la Generalitat ha executat una renovació de la llista que ha allunyat el nucli més pròxim a la presidenta del partit. La número dos de la llista és l'empresària independent Anna Navarro, mentre que el tercer és l'exconseller Josep Rull.

Comuns Sumar - Jéssica Albiach: l'aspiració del tripartit

Els comuns, que no van validar els pressupostos, hauran d'evitar un desgast com a eventuals responsables de l'avançament de les eleccions. Per segona vegada consecutiva, Jéssica Albiach torna a liderar la formació progressista, però el divorci entre Podem i Sumar ha provocat diverses modificacions en la llista final del partit. En aquesta ocasió, l'actual alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, i Andrés García Berrio, com a independent, acompanyen la política nascuda a València en la candidatura dels comuns.

CUP - Laia Estrada: resistir en ple procés de renovació

De moment, les enquestes deixen en dubte la possibilitat d'una majoria independentista, afeblint el pes que la CUP va tenir en les últimes eleccions, en què els seus vots van ser clau per poder investir Pere Aragonès. Amb la diputada Laia Estrada al capdavant i Laure Vega com a número dos de la llista, després d'una votació interna al partit, els cupaires afronten les eleccions amb l'objectiu de reafirmar la reconstrucció de projecte polític. El procés de redefinició intern culminarà aquest setembre, un cop superat el cicle electoral de les catalanes i europees.

PP - Alejandro Fernández: optimisme després del 23-J

Les eleccions al Parlament del 2021 van deixar al PP en una situació complicada a Catalunya, amb només tres escons. Tot i això, Núñez Feijóo continua confiant en Alejandro Fernández com a candidat dels populars, tot i els dubtes dels manifestos de Génova, que va necessitar setmanes per ratificar-lo com a cap de llista. Els populars tenen l'objectiu de mantenir la tendència a l'alça definida durant el 23-J i que ja anticipen els primers sondejos. A Fernández l'acompanyen l'anterior número vuit, Manu Reyes, i Àngels Estaller, regidora a l'Ajuntament de Barcelona.

Vox - Ignacio Garriga: incertesa davant l'amenaça del PP

Les eleccions espanyoles de l'any passat van confirmar la marxa de votants de la formació d'ultradreta. El creixement del PP suposa una amenaça per a la rellevància pel partit encapçalat per SantiagoAbascal. Tot i l'anticipada pèrdua de representació al Parlament, Vox torna a presentar una llista similar i sense modificacions destacables. La confiança a Catalunya es manté amb Ignacio Garriga, i l'acompanyen la número quatre del 2021, María García Fuster, i Joan Garriga Doménech, número tres en els últims comicis catalans i actual portaveu del partit al Parlament.

Alhora - Clara Ponsatí: alternativa a Puigdemont

Després del divorci amb Carles Puigdemont, Clara Ponsatí es presenta com a candidata d'Alhora, al costat de Jordi Graupera, que és el número dos. Amb una llista que combina noms de la cultura com Joel Joani experiència professional, l'exconsellera i actual eurodiputada de Junts busca obrir-se un camí separat del partit de l'expresident de la Generalitat. Promou una alternativa als votants independentistes que puguin estar descontents amb el rumb de les formacions independentistes i la gestió dels últims governs.

Ciutadans - Carlos Carrizosa: l'últim ball dels taronges

La vida de la formació taronja ha estat sorprenentment curta. Després d'alçar-se a les eleccions del 2017 amb 36 escons -i una victòria en vots-, Ciutadans s'ha desfigurat precipitadament fins a l'anticipada desaparició del Parlament a la qual s'enfronten aquest 12 de maig. Amb Carlos Carrizosa encara al capdavant, el partit busca sobreviure als vaticinis de les enquestes.