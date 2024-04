Llista de Vox a les eleccions a Catalunya del 12-M: tots els candidats

Santiago Abascal continua apostant per Ignacio Garriga com a líder del partit d'ultradreta a Catalunya. Amb l'objectiu de mantenir escons davant la teòrica millora del PP segons les enquestes i els bons resultats a les últimes eleccions espanyoles, la formació té com a número dos a María García Fuster, quarta a la llista del 2021, i a Joan Garriga en tercer lloc, actual portaveu de Vox al Parlament de Catalunya. En la resta de circumscripcions, a Girona Alberto Tarradas és el cap de llista, Sergio Macián assumeix el lideratge a Tarragona i, a Lleida, el cap de llista és Rafael Villafranca.

Circumscripció de Barcelona

Ignacio Garriga Vaz De Conceição María Elisa García Fuster Joan Garriga Doménech Manuel Jesús Acosta Elías Mónica Lora Cisquer Júlia Calvet Puig Andrés Félix Bello Sanz Mónica Soria Verdión Marcos Rodríguez Font Nuria Alejandra Acacio Montesinos Liberto Mariano Senderos Oliva Francisco Javier González Priego Alicia Tomás Martínez Juan Carlos De Segura Just Nerea Andrés Antón Iván Cánovas Casanova Juan José García Carré Inmaculada Cervilla Galera Marina Ferrer Sánchez María Cristina Tarrés Martínez Rafael Millán Carracedo Óscar Conde Alonso Guadalupe Santiago Coto Marc Cívico Morales Gina Ayde Clavijo Pinzón Jorge Rangel Villatoro Daniel Lafuente Arbós Joana Robles Navarro María Visitación (Carla) Yerbes Melgoso Rosa María Tajadura Ochoa Santiago Hernández Gurri Francisco Javier Corbacho Jiménez Yolanda Ferrer Fernández Antonio Balboa Sánchez María Del Mar Busca Rey Francisco Javier Mira Hernández Jacinto Delgado Bueno Jennifer Pinto Casas María Del Rosario Mesas Company Inmaculada Mojarro Márquez Juan Manuel Arruga Elías Éric Pérez López Francisco Javier Rodríguez Llamas Alexia Camardón Guerrero Nora Eugenia Villafranca Carrillo Jorge Mena Gálvez David Ontoria Ortuño Ester López Sancho Judith Cortés Cortés Mireya Navarro Andreu Sergio Sánchez Gil Josling Efigenia Montilva Peralta Jaume Casino Romero Félix Torres Martínez Melanie Francés Morbach Jesús Sellas Vila Juan Antonio García Melgares Zamora María José Ibáñez Rodríguez Lourdes González Piris María Del Coral Rubio Del Pino Siquem Cobacho Villanueva Francisco García López Alejandra Chirivas Brazo Vicente Bustos Hidalgo Carmen Romero Jiménez Aitor Navarro Horna Rafael Roldán Laserna Ester Martínez Álvarez Laura Gómez Perulero Mary Ibilola Nazir Fayomi José Casado Ortega Enrique Jesús Ayala Quero Diana Carolina Martino Astrada Marcos Flores Flores Josefa Esperanza González Morcillo Manuel Martínez Díaz Yago Ruiz Tintoré Rosa Alba Fernández Cancela Pérez Laura Aliaga Pérez María Montserrat Piqueras Ruiz María Miralta Domínguez Carla Altadill Sallent Miguel Martínez Velasco Jordi Albert De La Fuente Miró Gonzalo De Oro-Pulido Plaza

Suplents

Felicidad Morera González Leticia Agata Canals Coma Juan-Antonio Gil Granados

Circumscripció de Girona

Alberto Tarradas Paneque Ignasi Mulleras Vinzia Sandra Moya Bolívar Francisco Javier Domínguez García María José Hernando Maldonado Roberto Martínez Hernández Cristina Ruz Navarro Jordi Vivo Fernández Adela García Cerrillo Daniel Plana Farjas María José Ubero Montesinos Joan Ball-llosera Llagostera Vanesa Guaita Granado Antonio Galeote Rodríguez Montserrat Fernández Ramírez Anna Catalán Martínez Sergi Fabri Llavero

Suplents

María Carmen Herrera López Manuel Sorli López Eva Colomer Canalias Raúl Chillarón Murciano

Circumscripció de Tarragona

Sergio Macián de Greef Javier Ramírez Gutiérrez Isabel María Lorenzo Medina Ricard Montero i Meca Palmira Isabel Segarra Clemente Paul Daniel Axinte Axinte Judit Gómez García Ismael Pérez Corral María Dolores Castro Ordóñez Juan Miguel Jareño López Francisco Javier Domingo Aguilar Tibor Rius Gerecz María Belenguer Bermejo Teodora Niño Sánchez Antonia Raigón Míguez Lesly Mariana Herrera Escobar María Dolores Fernández Ortega Emilio Mateu Morelló

Suplents

Teba Rodríguez Fornells Eloy Gómez Marsal Ana Isabel Nieto Cabello Ángel Manuel Rubio Cillán Consuelo Ros Meroño José Ramón Gargallo Bosch

Circumscripció de Lleida

Rafael Villafranca Mercé Alejandra Roig López María Isabel Guzmán Cornejo Enric Plana Alonso María Cinta Pujol Rovira Carlos Fernando Nicolás Arfelis Susana Rubio Martí Jorge Peña González José Barrufet Martín María de la Caridad Herrero Melcon Antonio Blas Martí Martín Rosa María Bonet Carrillo José Martínez María Yessica Rastrojo Rosillo José Ramón Massot Gómez

Suplents