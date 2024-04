Llista d'Alhora a les eleccions a Catalunya del 12-M: tots els candidats

Després del divorci amb Carles Puigdemont, Clara Ponsatí es presenta al costat de Jordi Graupera a les eleccions del 12-M. Ho fa com a candidata de la llista de la nova formació Alhora. L'eurodiputada de Junts és cap de cartell i el filòsof exerceix com l'altra nom propi d'un projecte que suma noms de la cultura catalana, com l'escriptora Anna Punsoda, com a número tres, o l'actor Joel Joan, en desena posició, entre d'altres. La nova formació té com a un dels seus objectius principals convertir-se en una alternativa dels partits independentistes que conformen avui el Parlament.

La presència de noms del món cultural no només és significativa en la llista de la demarcació de Barcelona, sinó que també és visible en les altres tres circumscripcions, amb figures com Narcís Comadira o Joan Magrané, que tanquen les llistes de Girona i Lleida, respectivament. Les candidatures d'Alhora estan encapçalades per l'empresari Marc Cassany Alemany a Girona, per la professora de secundària Meritxell BlayBoquera a Tarragona, i el fotògraf i activista Jordi Vicenç Pou i Jové està al capdavant de la candidatura de Lleida.

Circumscripció de Barcelona

Clara Ponsatí Obiols Jordi Graupera Garcia-Milà Anna Punsoda Ricart Mònica Ribell Bachs Sergi Castañé López Ada Ferrer Carbonell Anna Pineda Cirera Júlia Ojeda Caba Joaquim Dorca i Bis Joel Joan i Juvé Gemma Masferrer Gallart Joan Ricart Angulo Eduard Castellet Torrents Sílvia Bonàs Guarch Santiago Marfà Bruix Maria Bosch Soler Glòria Monné Fernández Oriol Calaf Perisé Carles Canet Estrany Albert Tisaire Ventura Paula Mas Dapena Júlia Bacardit Cruells Roger Vilaseca Díaz Maria Pilar Gil López Gerard Ardanuy Mata Abril Borrell i Salvadó Anna Maria Enjuanes Balaguer Antoni Mazaira Font Jordi Serradell i Cugat Elisabet Vives Requena Teresa Galera Botias Mercè Rigual Graupera Daniel Martí Garin Joaquim Moral i Fernández-Juncosa Adriana Solana Oliva Vedruna Francès de Mas Antoni Romero Cervià Robert Garrigós i Castro Joaquim Pont i Muñoz Montserrat Garcia Roso Mercè Zamora Torres Enric Garcia Pérez Joan Martín Gurgui Pedro Redondo Diest Raquel Santiago Batista Cristina Calatayud i Bassols Josep Maria Ricomà López Maria Àngels Cañameras i Callís Jordi Vila Monclús Oriol Martínez Martínez Juan-Cruz Abasolo Martínez Anna Maria Esteve Aregall Georgina Missé Sunyol Enric Arquimbau Hervàs Sergi Bo Gudiol Joana Verdera Font Clara Prunés Pineda Xavier Merlos Lagunas Daniel Martinez Morales Marc Martí Ferrer Montse Seto Esteve Maria Rosa Pla i Nadal Daniel Soler González Jordi Céspedes Martinez Jordi Domènech Castelló Núria Grau Joaquin Lydia Caba Vela Eduard Mas Cercas Xavier Cortés de Dios Anna Maria Carbonell Aixàs Mercè Fuentes Pujol Montserrat Gallart Pregonas Jordi Romero i Lloret Enric Oliveras i Figueres David Esbrí Molinas Clara Pujol Capdevila Arnau Vidal Villar Oriol Rius Casacuberta Helena Lloveras Parera Gemma Aisa López Nil Baró Mestres Marc Tarrés Cruanyes Flora Saura Macià Carlota Gurt Davi Miquel de Palol Montañola

Suplents

Ma. Teresa Amat Canals Xavier Ramos Morilla Joan Calvet i Borrull Alexandre Manyà Bove Ester Planell Tapias Cèlia Gascón Puigdevall

Circumscripció de Girona

Marc Cassany Alemany Núria Martin Comas Marc Montraveta Viladrich Anna Corretger Casas Enric Gràcia Barba Montserrat Sala Figueras Guillem Vila Torrent Josep Aragall Torres Pol Viñas Jiménez Judit Pujadó Puigdomènech Eloi Duart i Bosch Mariona Pérez Bach Rafel Fàbrega Pascual Núria Alsina Costa Maria Elena Llorens Pujol Maria Dolors Oller Rovira Narcís Comadira Moragriega

Suplents

Maria Dolors Parramon Corrales Francesc Xavier Cortadellas i Gratacòs Pau Herrero Rue Jordi Aparicio i Llorens Sheila Marín Garcia

Circumscripció de Tarragona

Meritxell Blay Boquera Antoni Veciana Ribes M. Noemí Rocabert i Argila Victor Lluís Pérez Garcia Rosa Maria Monné i Gispert Antoni Sabidó Mateu Rosa M. Arasa Puig Antoni Maria Valls Domènech Neus Robert i Rovira Marc Martí Peiró Ramon Ferré Sánchez Sílvia Esteve Tarragó Joan Ramon Llaó Solé Iolanda Sala Balañà Albert Pereira Solé Alícia Garrido Pla Joan Todó Cortiella Joan Magrané Figuera

Suplents

Iris Pérez Garcia Gerard Bonet Bustos

Circumscripció de Lleida

Jordi Vicenç Pou i Jové Marta Aldomà Boquet Òscar Gasulla Montardit Doriane Teresa Delaurens Pujol Josep Tort Bardolet Ariadna Benet Mònico Francesc Xavier Alonso Llovet Albert Velasco González Sònia Santaliestra Carreras Carles Cama Gutiérrez Rosa Peroy Ribes Marc Cortès Minguet Ma Montserrat Trepat Ribé Maria Garganté Llanes Roger Mas Solé

Suplents