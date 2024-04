Josep Costa es presentarà a les eleccions de l'ANC

Josep Costa es presentarà a les eleccions al secretariat nacional de l'ANC, segons ha avançat l'Ara i ha confirmat Nació. El seu nom se suma a d'altres de mediàtics que han presentat candidatura, com el de Lluís Llach, Jordi Pesarrodona o Uriel Bertran. A les eleccions es trien els 75 secretaris nacionals, i seran ells els que escolliran després qui ocuparà el càrrec de president d'entre els membres del secretariat.

Dolors Feliu no repetirà després d'un mandat convuls i noms com Llach o Pesarrodona s'han posicionat per agafar-li el relleu. Aquesta seria l'aposta del corrent crític de l'entitat, reticent amb la proposta estrella de Feliu, la "llista cívica", que finalment va ser rebutjada pels socis. Bertran, en canvi, ha estat un dels homes forts de la direcció de Feliu, i representaria una opció més continuista.

Les candidatures encara no són oficials. Costa ha estat estretament vinculat a l'ANC aquests darrers anys, participant en moltes xerrades arreu del territori. Molt crític amb la línia dels actuals partits independentistes, la seva candidatura pot, arribat el cas, tenir opcions de competir per a la presidència de l'entitat.

Altres noms que han confirmat que es presentaran a les eleccions són el filòleg Toni Strubell o l'exvicepresident de l'ANC Josep Cruanyes. Aquest últim va ser un dels que va signar el manifest contra la "llista cívica" abans de la consulta que va rebutjar el projecte.

L'ANC manté un cert múscul mobilitzador, visible sobretot en la manifestació de la Diada, però la seva capacitat d'incidència ha minvat, també pel canvi d'estratègia dels principals partits independentistes, que opten per negociar amb l'Estat. Els candidats que optin a la presidència de l'entitat tindran el repte de recuperar la fortalesa d'una organització clau en els anys àlgids del procés.