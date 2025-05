El pla antiaranzels tampoc acosta Sánchez i Feijóo

La votació del pla contra els aranzels de Donald Trump tampoc ha servit per acostar les posicions entre la Moncloa i el PP. Ni tan sols les gestions del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, han impedit que els populars tombessin el decret del govern espanyol per fer front a la guerra comercial encetada pels Estats Units. El resultat de la jornada al Congrés dels Diputats indica, en tot cas, que els blocs de la investidura s'ha vist revifat, almenys per un dia. Aquesta i totes les claus del que ha passat aquest dijous a la cambra baixa espanyola, en aquesta nova anàlisi per part de Tania Tapia, corresponsal d'El Matí de Catalunya Ràdio a Madrid.