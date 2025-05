De Trump a Illa: el món celebra l'elecció del nou papa Lleó XIV

Allau de reaccions després de l'elecció del cardenal Robert Prevost com a nou papa. Amb el nom de Lleó XIV, el pontífex pren el relleu de Francesc amb un missatge de pau. Dirigents d'arreu del món, des de Donald Trump fins a Salvador Illa, han felicitat el màxim dirigent de l'Església catòlica. El president estatunidenc ha estat dels primers a enviar un missatge i ha defugit cap polèmica, malgrat que el nou papa, més aviat progressista, no era el seu candidat preferit. "És un honor tenir el primer papa estatunidenc", ha dit Trump, que s'ha afanyat a demanar audiència amb el pontífex, un moment que serà "transcendental".

A casa nostra, Illa també ha reaccionat a les notícies que arriben del Vaticà. A través de "X", ha felicitat Lleó i ha dit que és un "moment d'alegria compartida per a tota la comunitat catòlica". "S'inicia una nova etapa per a l'Església que desitjo que permeti a la institució continuar avançant i contribuir al compromís que tenim d'aconseguir un món més just, més pròsper i en pau per a tothom", ha afirmat. En la mateixa línia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confiat que el nou pontificat contribueixi a "enfortir el diàleg i la defensa dels drets humans en un món que necessita esperança i unitat".

Des de Brussel·les, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat el nou papa i ha desitjat que el seu pontificat "estigui guiat per la saviesa i la fortalesa", i que "lideri la comunitat catòlica i inspiri el món a través de la pau i el diàleg". El president del Consell Europeu, António Costa, també s'ha pronunciat en el mateix sentit, ressaltant la necessitat d'un lideratge que prioritzi "la unitat, la compassió i la pau". Roberta Metsola, presidenta del Parlament Europeu, ha desitjat que Lleó sigui un "far d'esperança per a tots els fidels" i contribueixi a inspirar el món i a "construir ponts, unitat i pau".

Hi ha hagut més reaccions. El president de Junts, Carles Puigdemont, ha advertit que Lleó "no tindrà un mandat planer ni fàcil" però podrà construir el seu pontificat gràcies a la "bona obra" deixada per Francesc. El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que el nou papa "aprofundirà la línia iniciada per Francesc i promourà un camí de pau", i ha explicat que el nom de Lleó XIV és un homenatge a Lleó XIII, "el sant pare impulsor de la doctrina social de l'Església". "Tot un senyal del camí de compromís social i de modernització que voldrà impulsar en el seu pontificat", ha apuntat Junqueras.

A l'Estat, la vicepresidenta i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha desitjat que el sant pare segueixi el camí de Francesc en la lluita contra les desigualtats i en favor de la pau. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, també enviat un missatge "d'encert, fortalesa i saviesa" a Lleó, tot esperant que el seu papat sigui "font d'unitat" davant dels grans "desafiaments del món". Més a prop, a Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha confiat que el seu lideratge promogui la pau. "Esperem que inspiri accions per a un món més just i solidari", ha afirmat.