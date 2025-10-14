Junts furga en la gestió dels aiguats i demana les compareixences de Parlon i Paneque al Parlament

Junts porta la gestió dels aiguats al Parlament. Així ho ha anunciat Mònica Sales, portaveu parlamentària de la formació, que ha detallat la petició de compareixença de diferents càrrecs del Govern. Concretament, s'ha demanat la compareixença de Núria Parlon, consellera d'Interior; i de Marta Cassany, directora general de Protecció Civil, a la comissió d'Interior; i de Sílvia Paneque, consellera de Transició Ecològica; i de Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a la comissió de Transició Ecològica. La formació independentista demana explicacions sobre l'enviament de les alertes, que consideren que es va fer tard i que encara falla en bona part dels dispositius. Per altra banda, també volen conèixer les actuacions previstes de l'ACA per a la neteja de barrancs i torrents, que es va aprovar a la cambra catalana a principis d'any.\r\n