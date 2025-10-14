Sánchez avisa que la pau a Gaza no pot significar «oblit i impunitat» per a Netanyahu

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha advertit aquest dimarts que l’acord de pau subscrit entre Israel i Hamàs no pot suposar “oblit i impunitat” per als responsables del genocidi que s’ha viscut a Palestina els darrers anys. “Ara mateix hi ha processos oberts a la Cort Penal Internacional. Crec que aquelles persones que han estat actors principals del genocidi que s’ha perpetrat a Gaza hauran de respondre davant la justícia”, ha explicat en una entrevista a la Cadena SER. Segons ha afegit el cap de l’executiu, l’Estat també mantindrà vigent l’embargament d’armes per consolidar l’alto el foc formalitzat ahir a Egipte i tindrà un “paper important” en la reconstrucció i la consolidació de la pau.
“Estem en un alto el foc. Per tant, el que hem de fer és consolidar aquest alto el foc i que derivi en un procés de pau, que és allò que sempre hem defensat”, ha ressaltat Sánchez. “Mantindrem aquest embargament fins que, efectivament, tot aquest procés es consolidi i s’encamini definitivament”, ha insistit.
Pel que fa al paper que ha de jugar Espanya en aquest procés, Sánchez ha deixat obertes totes les portes i ha apuntat que “ara mateix” no té clar quina serà la materialització dels elements de seguretat que s’han de donar a Gaza. Amb tot, el president ha reconegut que, si finalment es demana un desplegament de tropes a la zona, Espanya voldrà tenir una “presència activa” no només en la reconstrucció, sinó també en un “horitzó de pau”.
Trump i la despesa en defensa
Preguntat per com va ser la trobada amb el president dels Estats Units, Donald Trump, durant la cimera de pau celebrada ahir a Egipte, Sánchez ha dit que va ser “molt cordial” malgrat les tensions amb la Casa Blanca per la negativa d’Espanya a incrementar més la despesa en defensa.
“Reconeixen el creixement econòmic que té Espanya i el bon funcionament de l’economia. És veritat que jo ho he dit molt clarament sempre: nosaltres estem compromesos amb la defensa, amb la seguretat de l’Aliança Atlàntica i, al mateix temps, amb la defensa del nostre estat del benestar”, ha apuntat Sánchez, tot reiterant la seva oposició a augmentar la despesa militar fins al 5% del PIB, tal com vol Trump.
“Aquest any hem assolit el 2% del pressupost en defensa en relació amb el producte interior brut, i considerem que amb aquests pressupostos ja estem donant una resposta suficient a les capacitats que ens demana l’Aliança Atlàntica per fer front als desafiaments”, ha conclòs el president.