Les irregularitats a la DGAIA arriben al Parlament entre la prudència i la crítica al Govern

El Parlament ha donat el tret de sortida a la comissió d'investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Ha estat en la sessió constitutiva celebrada aquest dimarts en la qual s'ha escollit a Jordi Riba (PSC) com a president, a Ana Balsera (ERC) com a vicepresidenta i a Maria Àngels Planas (Junts) com a secretària. Cal recordar que, arran de diverses polèmiques, aquest òrgan es va refundar i ara s'anomena Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA).
La crisi a l'antiga DGAIA va esclatar arran del cas d'agressions sexuals i prostitució que va començar a afectar una nena quan tenia tan sols 12 anys, i que va acabar sent tutelada per un jove de 25 anys quan ella en tenia 16 i feia temps que arrossegava casos de violències sexuals. Però, per altra banda, també s'investiguen els pagaments indeguts d'ajudes als extutelats que aquest dimarts han estat objecte de polèmica.
Entre la prudència i la polèmica amb Resilis
I és que els primers minuts de la nova comissió han estat marcats per la pròrroga del contracte del Govern amb Resilis, entitat protagonista de la polèmica amb els pagaments indeguts. Des de Junts, la diputada Ennatu Domingo ha denunciat que els canvis a la nova DGPPIA són "superficials i cosmètics" i ha demanat que la consellera de Drets Socials que doni explicacions sobre la renovació del contracte.
La CUP, en roda de premsa al Parlament, també havia criticat la pròrroga de la relació amb Resilis: "El Govern canvia el nom de la DGAIA, però no les maneres de fer. Manté el de sempre amb els privilegis de sempre", ha afirmat la diputada Pilar Castillejo. Segons explicava Ser Catalunya, Drets Socials afirma que la pròrroga del contracte era un tràmit administratiu "inevitable" per garantir el pagament d'ajudes i que ja s'està en procés per fer un nou contracte amb una altra entitat.
Per altra banda, les crides a la prudència també han marcat la sessió constitutiva de la comissió. Des del PSC s'ha recordat que és un tema "delicat i sensible" com l'atenció als menors i s'ha defensat que el Govern "no ha estat impassible" a la situació. Per la seva banda, el diputat d'ERC Joan Ignasi Elena ha dit que la formació no farà "aparador mediàtic" de la comissió sinó que intentarà que millori el funcionament en la gestió dels menors no acompanyats. Els Comuns també han demanat centrar-se en la gestió del model més enllà d'investigar les irregularitats.
La comissió sobre la DGAIA, avalada per unanimitat
El Parlament va aprovar el passat juliol la creació d'una comissió d'investigació sobre l'antiga DGAIA. La proposta de resolució conjunta del PSC, ERC i els Comuns va rebre el vot favorable de Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana, cosa que va suposar la unanimitat de la cambra. Els impulsors defensaven aquesta comissió davant el "degoteig" de notícies que afectaven l'antiga direcció general, especialment després del cas d'una menor d'edat sota tutela que va ser víctima d'abusos sexuals.
El període investigat serà des de l'any 2011 fins al 2025 i abordarà la garantia dels drets dels menors, els casos de violència sexual i les "millores" necessàries en el sistema de protecció. La proposta passa perquè la comissió estudiï el "tensionament" del sistema de protecció de menors i la consegüent realització de contractes d'emergència, així com el cobrament de prestacions i mecanismes de control. També volen analitzar els casos de violència sexual contra la infància tutelada per la DGAIA i la garantia dels drets dels menors i millores en el sistema de protecció a la infància.