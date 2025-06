Les tres demandes de treballadors de la DGAIA al Govern

Treballadors actuals de l'anteriorment coneguda com a Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) han anat un pas més enllà en les seves reclamacions i han sortit al carrer per intentar que el Departament de Drets Socials i Inclusió els faci cas, en un moment transcendental. Amb una protesta davant la seu de la DGAIA, a l'avinguda Paral·lel de Barcelona, un grup d'educadors socials i membres de sindicats han presentat les seves peticions al Govern: poder seure a la taula en què es dissenyi el futur model d'atenció i protecció a la infància i l'adolescència, que es trenqui la relació amb les entitats privades que gestionen els centres on resideixen els menors d'edats tutelats i que s'aposti per internalitzar aquests espais, ja que ara mateix més del 90% dels equipaments estan externalitzats.

La convocatòria l'ha encapçalat el Col·lectiu d'Educadores i Educadors de Catalunya a centres propis (CEC) i la CGT, però també s'ha comptat amb el suport i la presència de la IAC. Entre els diversos parlaments, ha anat filtrant-se de manera insistent la crítica al sistema actual, que depèn en gran mesura de les entitats que gestionen els centres i que contracten el personal per acompanyar els infants i adolescents en situació de vulnerabilitat. "No es pot reformular la DGAIA amb aquelles entitats que han estat part del problema. I tampoc es pot reformular la DGAIA sense tenir en compte l'experiència dels treballadors que estem a la primera línia", ha expressat Robert Morral, delegat del sector social de la CGT.

Entre les crítiques dels implicats a l'acció -que ha aplegat una cinquantena de persones- hi havia també l'assenyalament que, a banda de l'ombra de dubte sobre la gestió dels recursos públics que investiga Antifrau, les entitats que es queden els serveis acaben contractant "integradors socials" o "monitors" per fer tasques d'educadors socials. En aquest sentit, Morral els ha acusat de fer-ho per estalviar-se diners. A més, assenyalant més directament l'administració, també s'ha lamentat que la manca de recursos per a les famílies dels infants en risc d'exclusió social hagi fet que els darrers anys hagin augmentat substancialment el nombre de nens menors de 6 anys que acaben vivint a centres de la Generalitat.

La protesta suposa un nou capítol del remolí de moviments que fa un mes que sacsegen l'organisme encarregat de tutelar o guardar gairebé 9.000 infants i joves a Catalunya, després que esclatés el cas d'una menor d'edat violada de manera sostinguda en el temps. Des de llavors, els deures pendents a la institució no han parat de brullar. La sobresaturació dels espais residencials, la manca de recursos suficients i l'excessiva externalització han evidenciat els maldecaps acumulats.

La refundació del Govern i la crida de les entitats gestores

Aquest cúmul de reclamacions ha estat respost -parcialment- pel Govern amb un cop de timó. S'ha refundat l'ens. Ja no s'anomena DGAIA, sinó que ha passat a dir-se Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància a i l'Adolescència (DGPPIA). A més, el canvi organitzatiu li ha restat poder a l'hora de fer contractacions o d'atorgar prestacions, tot desviant aquestes competències a altres organismes de la Generalitat. La idea és convertir l'estructura en un ens més eficient, alhora que es reforça també el personal dels Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) arreu del territori català. Aquests equips tenen cura de molts infants i joves en situació de risc, però que encara viuen amb les seves famílies. La intenció és reforçar-los per millorar la prevenció, donar més suport a les famílies i evitar que els infants hagin d'acabar vivint en un centre.

La Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Fedaia), a qui els treballadors mobilitzats aquest matí confronten obertament, considera que el moviment del Departament de Drets Socials i Inclusió és una sacesjada necessària que camina en la bona direcció. Ara bé, també recorden que el pla de refundació es va presentar sense cap pressupost econòmic calculat. I esperen veure que es tradueixi en fets. A més, exigeixen formar part de les converses per dissenyar la nova DGAIA.