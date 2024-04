Els motius per evitar anar a la mesa electoral de les eleccions catalanes del 12-M

La convocatòria anticipada d'eleccions catalanesper al 12-M va agafar per sorpresa a la ciutadania, però, un cop presa la decisió pel president Pere Aragonès, s'activen tots els mecanismes perquè els comicis es produeixen amb la normalitat habitual. Un d'aquests processos és el de la constitució de les meses electorals, per molts un tràngol que volen evitar.

Les notificacions per ser vocal o president de mesa es mantenen. Hi ha ciutadans que, tot i ser convocats, no podran anar-hi. Segons la llei electoral, no presentar-se a la mesa electoral pot sancionar-se des d’una multa a penes de presó d’entre tres mesos i un any. Però la legislació també preveu casos vàlids per absentar-se. En aquests casos, què s’ha de fer si no s’hi pot anar? Com pot assegurar-se que es té el vistiplau per no presentar-s'hi?

Motius legals per no anar a la mesa

La Junta Electoral Central és l’òrgan encarregat de triar –per sorteig– els membres de les meses. En cas de ser cridat a una mesa, i no poder anar-hi, també és qui decideix si el motiu al·legat és vàlid o no. Tot seguit recollim el llistat de motius per no anar a la mesa el dia de les eleccions.

Edat: tenir més de 65 anys però menys de 70 anys

L’edat compta per formar part d'una mesa. Els majors de 70 anys s’exclouen directament del sorteig. En canvi, els ciutadans d’entre 65 i 70 anys sí que són elegibles, però poden demanar renunciar-hi. En el cas de la tria del president, en canvi, l’edat incapacitant se situa a partir dels 65 anys.

Discapacitat o invalidesa laboral

La discapacitat, en qualsevol grau, és un altre dels casos vàlids per no integrar una mesa. La Junta Electoral pot acceptar-ho sense presentar certificat mèdic. Tampoc cal presentar-lo si es té una invalidesa per treballar. En cas que només sigui temporal, sí que cal presentar la baixa mèdica. Tenir cura d'una persona amb discapacitat també podria evitar anar a la mesa electoral. A més, són vàlids motius com estar a la presó o internat en un psiquiàtric.

Embaràs o operacions

Estar en un procés de gestació és un altre dels escenaris previstos. S’accepta de manera general quan és superior als sis mesos i en els casos on l'embaràs sigui de menys de sis, però hi hagi una situació de risc. En aquest segon cas cal certificat mèdic. Més enllà de l’embaràs també s’excusa quan s’és mare d’un nadó de fins a nou mesos o es té el permís per maternitat. A més, hi ha excepcions previstes en cas de no poder ajornar una operació o unes proves clíniques de rellevància.

Responsabilitat familiar

També són vàlids els motius de responsabilitat familiar, com tenir cura d’un fill menor de 8 anys. Pel que fa als menors d'entre els 8 i els 14 anys, només s’aplicaria si ni l’altre progenitor, ni un fill més gran o cap altre ascendent pot fer-se càrrec del menor.

Serveis essencials

Altres casos que es consideren justificats són formar part dels serveis essencials –del cos de bombers, dels serveis mèdics o de Protecció Civil, per exemple– i on el responsable del servei haurà de redactar un informe per justificar l'absència a la mesa electoral.

Mitjans de comunicació

Treballar en l’aparell administratiu o les cúpules dels mitjans de comunicació –els directors i caps d'informatius que cobreixin les eleccions– és una altra de les excepcions. Per altra banda, participar com a professional en esdeveniments públics en el dia de la votació sense possible ajornament també permet no assistir a la mesa electoral.

Esdeveniments inajornables

En cas de tenir un esdeveniment familiar que no es pugui ajornar i que sigui rellevant, també es pot considerar que no s'ha d'assistir a la mesa electoral. Per altra banda, el canvi de residència a un altre municipi o comunitat en el moment dels comicis permet no comparèixer a la mesa.

Impediments religiosos

Hi ha creences que no permeten la involucració en la política, i poden justificar-ho per no participar en les meses electorals. És el cas dels monjos de clausura i dels Testimonis de Jehovà.

Haver estat cridat tres cops en deu anys

Més enllà de temes personals, haver estat cridat tres cops per ser part de la mesa electoral en els darrers deu anys també evitar haver d'assistir-hi una quarta ocasió.

Justificant d'al·legacions per absentar-se de la mesa electoral

Després del sorteig de les meses, en cas de tenir un motiu vàlid per excusar-se cal fer una carta de renúncia a la Junta Electoral Central en un termini de set dies. A més, s’han d’adjuntar els documents per certificar el motiu de l’absència. Poden ser des del certificat mèdic per acreditar la invalidesa o el llibre de família en els casos de responsabilitat familiar.

Com pots saber si t'han acceptat la renúncia a la mesa?

Un cop s’ha tramitat la carta, la Junta Electoral és qui ha de decidir si l’excusa és vàlida. L’òrgan té cinc dies per resoldre si accepta la renúncia a la mesa o no. La decisió ha d’estar justificada, però no admet recurs.