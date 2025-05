Feijóo reivindica l’1 de Maig “que Espanya torni a funcionar”

El president del PP espanyol i líder de l’oposició, Alberto Nuñez Feijóo, ha demanat per l’1 de Maig que “Espanya torni a funcionar”. En un vídeo difós a través del seu perfil a X, Feijóo s’ha dirigit directament als treballadors, assegurant que tenen “dret a exigir que els serveis funcionin”, que “els diners no es malgastin” i que “el país no s’apagui de cop”. Així mateix, ha defensat que el PP vol que “els impostos es puguin abaixar”. El popular ha dit que “totes” les reivindicacions que es faran pel Primer de Maig “són legítimes”, però que la seva és que “l’esforç” dels treballadors “serveixi” i que els impostos es tractin “amb més honestedat i eficàcia”.