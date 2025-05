Reaccions a l'aval de Competència a l'opa del BBVA al Sabadell: silenci de Junts, prudència del PSC i xoc de realitat d'ERC

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va deixar anar el dimecres al vespre la gran notícia. Van aprovar per unanimitat l'opa del BBVA sobre el Sabadell amb una sèrie de condicions per al banc d'origen basc. La decisió de la CNMC deixa el veredicte final en mans del govern espanyol (té un mes i mig per pronunciar-se), l'assumpte salta de ple al terreny polític i les reaccions no s'han fet esperar.

Ara bé, entre valoracions diverses, hi ha una formació els màxims dirigents de la qual, fins a hores d'ara segueixen en silenci: Junts. Es dona la circumstància que Pere Soler, exdirigent del partit independentista, és conseller des de fa unes setmanes de la CNMC, però no va fer un vot particular en contra de l'opa, que va aprovar-se per unanimitat. Dels dirigents de Junts, tan sols Jaume Giró, al seu perfil d'Instagram, va recordar la seva posició contrària a la compra del Sabadell per part del BBVA.

A Catalunya la primera reacció va ser del president de la Generalitat, Salvador Illa, que va mantenir-se prudent a través d'una publicació a X. "Analitzarem amb rigor l’informe i totes les dades i anàlisis per actuar amb coherència, defensant per damunt de tot els interessos de Catalunya". El president, que va celebrar quan el Sabadell va decidir tornar la seu social ara fa unes setmanes, també destacava "el model bancari arrelat al país" que hi ha a Catalunya.

Més obertament en contra, però ja visualitzant possibles escenaris de futur s'ha expressat Oriol Junqueras. El líder d'ERC ha deixat clar que la formació està en contra "dels processos de concentració excessius", però ja ha començat a preparar el terreny per si l'opa tira endavant. "Caldrà garantir que es dugui a terme amb les màximes garanties per als consumidors i per al conjunt del país".

També en la línia de la negativa a l'opa està la CUP. Laure Vega, matisant que Catalunya no tindrà "sobirania financera" sense "banca pública", creu que l'opa és "una mala notícia", per bé que la concentració al sector financer és "una tendència".

Amb més fermesa ha opinat Yolanda Díaz, sòcia de govern de Pedro Sánchez, que ha catalogat "d'error majúscul" permetre aquesta operació. Díaz ha definit l'aprovació de l'opa com una "molt mala notícia", perquè "agreujarà la concentració bancària i encarirà el crèdit per a llars i pimes". Tot i això, ha recordat que serà l'executiu espanyol qui tingui "l'última paraula" en aquest assumpte. Ha de prendre una decisió en el pròxim mes i mig.