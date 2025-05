Sánchez insta a celebrar l’1 de Maig “amb orgull socialista”

El president espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha fet una crida aquest Primer de Maig a celebrar el Dia dels Treballadors “amb orgull socialista”. En un missatge a les xarxes socials, Sánchez ha felicitat els treballadors i ha remarcat que “defensar una feina digna, la igualtat i els drets socials” sempre ha estat “bandera” del PSOE. “Apostem per un país més just i sostenible”, ha dit Sánchez. El president espanyol ha publicat un vídeo on es repassen algunes de les mesures aprovades pel govern de coalició, com l’augment del salari mínim o la revalorització de les pensions. Així mateix, destaca les xifres rècord d’ocupació. “Estem orgullosos del que s’ha aconseguit i som conscients dels reptes”, diu el vídeo.