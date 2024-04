Precampanya de les eleccions al Parlament de Catalunya 2024, en directe

Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia entre el 2011 i el 2016, ha fet costat aquest dimecres al president de la Generalitat, Pere Aragonès, en un esmorzar informatiu organitzat pel Nueva Economía Fórum. "És essencial que hi hagi un Govern estable i sensible amb l'economia", ha indicat Mas-Colell, al mateix temps que ha demanat ser "més pràctics" a l'estil de Prat de la Riba. "Crec que congeniem. En els anys com a conseller em va tocar negociar amb ell diverses lleis, entre les quals els pressupostos. És analític, proper. Aquests trets l'han portat a la presidència de la Generalitat. És bo que estigui liderada per un tarannà com el seu", ha apuntat l'acadèmic.