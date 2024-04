Mas-Colell fa costat a Aragonès: «És bo que la Generalitat estigui liderada per un tarannà com el seu»

Pere Aragonès, president de la Generalitat i candidat d'ERC a les eleccions del 12-M, ha rebut aquest dimecres el suport d'Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia entre el 2011 i el 2016, sempre sota el lideratge d'Artur Mas. En una intervenció breu per presentar Aragonès en un esmorzar informatiu organitzat pel Nueva Economía Fórum, Mas-Colell ha indicat que "congenia" amb el president, amb qui va compartir negociacions durant dues legislatures -fins i tot van acordar uns pressupostos de la Generalitat-, i ha elogiat el seu caràcter. "És bo que la Generalitat estigui liderada per un tarannà com el seu", ha remarcat l'exconseller d'Economia.

Mas-Colell ha fet un repàs dels acords amb l'Estat aconseguits per part d'ERC. "És essencial que hi hagi un Govern estable i sensible amb l'economia", ha indicat, al mateix temps que ha demanat ser "més pràctics" a l'estil de Prat de la Riba. "Les nostres eines són minses", ha indicat l'exconseller, que ha elogiat els passos fets en matèria de recerca. "Si no estem al capdavant de la Generalitat, aquest camí està en risc", ha apuntat Aragonès, que ha repassat inversions com la del cotxe elèctric de Cheryo bé la d'AstraZeneca. Un canvi en el Govern, ha ressaltat, podria suposar un "retorn" a una economia basada en els "serveis" i no en apostes d'alt valor afegit.

A l'esmorzar informatiu hi ha acudit la plana major del Govern i d'ERC per fer costat al candidat. A la presència d'Oriol Junqueras, president dels republicans, s'hi han sumat consellers com Carles Campuzano, Gemma Ubasart, Manel Balcells, Natàlia Mas i Tània Verge, a banda de la cap de files dels republicans a Madrid, Teresa Jordà. Per part de Junts, el principal representant ha estat Jaume Giró, exconseller d'Economia i número onze de la llista per Barcelona. En el cas dels sindicats, s'han acostat fins a l'antic Hotel Princesa Sofia, ara en mans de la cadena Hyatt, els dirigents Camil Ros, Javier Pacheco i Josep Maria Álvarez.