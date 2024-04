Aragonès s'erigeix en el «candidat de les propostes» per competir amb Illa i Puigdemont

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha volgut treure pit aquest dimecres, en un esmorzar informatiu organitzat pel Nueva Economía Fórum, del gir estratègic d'ERC protagonitzat des de la tardor del 2017, i ha remarcat que per no posar en "risc" els "avenços" dels últims anys cal premiar els republicans a les urnes aquest 12-M. La diana de bona part dels atacs ha estat Salvador Illa, candidat del PSC, a qui ha acusat de deixar enrere la immersió i de no estar en disposició de concretar qüestions com el finançament singular o bé el traspàs de Rodalies. El candidat dels republicans també ha posat de manifest la "capacitat" del seu partit per arribar a acords amb bona part de les formacions del Parlament, i no s'ha estat de dedicar algun dard a Junts, a qui ha retret que fins fa poc considerés "estèril" la negociació amb l'Estat. En essència, s'ha erigit com el "candidat de les propostes" i també de l'experiència governamental per competir amb Illa i també amb Carles Puigdemont, en ascens a les enquestes des que va anunciar la candidatura.

Aragonès ha remarcat que els serveis públics ja no poden estar dimensionats per a una població de sis milions de persones, perquè ja són vuit els habitants que poblen Catalunya. En la propera legislatura, ha dit, tota l'escola bressol ha de ser gratuïta entre els 0 i els 3 anys. Una altra de les propostes estrella, la creació d'una conselleria del català, ha aparegut en la intervenció del president. "La llengua és viva gràcies a la feina dels seus habitants. Per Catalunya, la promoció del català és una política estratègica i de país", ha remarcat Aragonès ha carregat contra Illa perquè hagi deixat enrere la immersió i aposti pel trilingüisme. "L'alternativa no poden ser les receptes de Ciutadans, que volien la divisió social del país. Jo ho combatré", ha remarcat el president de la Generalitat, que s'ha compromès a "no abandonar mai" la llengua. A Puigdemont, per cert, li ha retret el fet de no haver "practicat" la unitat en els últims anys i ara reclamar-la en el marc d'una nova etapa de relacions entre Junts i ERC.

Pel que fa al referèndum, Aragonès ha indicat que és la millor manera per resoldre el conflicte. "Es pot tenir un ampli consens per trobar les regles del joc. Ara tenim una finestra d'oportunitat que hem d'aprofitar per moltes qüestions", ha remarcat el president, que ha posat de manifest que el PSOE no té el comodí de Ciutadans per tirar endavant la legislatura a Espanya. "Ara cal un salt endavant pel referèndum, però també pel finançament singular. Aquesta finestra d'oportunitat es tancarà", ha destacat el dirigent d'ERC,

Suport de Mas-Colell

Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia entre el 2011 i el 2016 amb Artur Mas, ha indicat que té tracte amb Aragonès des de la seva etapa com a estudiant. "Crec que congeniem. En els anys com a conseller em va tocar negociar amb ell diverses lleis, entre les quals els pressupostos. És analític, proper. Aquests trets l'han portat a la presidència de la Generalitat. És bo que estigui liderada per un tarannà com el seu", ha apuntat l'acadèmic. "Cal mirar lluny. A Catalunya venim d'on venim, i hi ha camins que permeten gaudir de paisatges esplèndids que acaben en desànims col·lectius potencialment letals. I n'hi ha d'altres que permeten prosperitat i preservar la nació", ha indicat Mas-Colell.

L'exconseller ha fet un repàs dels acords amb l'Estat aconseguits per part d'ERC. "És essencial que hi hagi un Govern estable i sensible amb l'economia", ha indicat, al mateix temps que ha demanat ser "més pràctics" a l'estil de Prat de la Riba. "Les nostres eines són minses", ha indicat Mas-Colell, que ha elogiat els passos fets en matèria de recerca. "Si no estem al capdavant de la Generalitat, aquest camí està en risc", ha apuntat Aragonès, que ha repassat inversions com la del cotxe elèctric de Cheryo bé la d'AstraZeneca. Un canvi en el Govern, ha ressaltat, podria suposar un "retorn" a una economia basada en els "serveis" i no en apostes d'alt valor afegit.

A l'esmorzar informatiu hi ha acudit la plana major del Govern i d'ERC per fer costat al candidat. A la presència d'Oriol Junqueras, president dels republicans, s'hi han sumat consellers com Carles Campuzano, Gemma Ubasart, Manel Balcells, Natàlia Mas i Tània Verge, a banda de la cap de files dels republicans a Madrid, Teresa Jordà. Per part de Junts, el principal representant ha estat Jaume Giró, exconseller d'Economia i número onze de la llista per Barcelona. En el cas dels sindicats, s'han acostat fins a l'antic Hotel Princesa Sofia, ara en mans de la cadena Hyatt, els dirigents Camil Ros, Javier Pacheco i Josep Maria Álvarez.