Acord per reactivar l'antiga fàbrica de Nissan gairebé tres anys després del tancament

L'automobilística xinesa Chery i la catalana Ebro EV-Motors han arribat a un acord per reactivar l'antiga fàbrica de Nissan a la Zona Franca de Barcelona gairebé tres anys després del tancament de les instal·lacions a Catalunya. Les dues empreses han anunciat aquest dimarts la creació d'una joint venture amb participació majoritària d'Ebro per fabricar vehicles Omoda i Ebro, després de mesos d'intenses negociacions i diversos viatges a la Xina per part de les autoritats catalanes i d'Ebro. Tot plegat es segellarà oficialment aquest divendres en un acte a la mateixa Zona Franca i la previsió és que els primers cotxes es comencin a fabricar a finals de 2024.

EBRO s'ha convertit així en la primera marca que aconsegueix signar un acord amb un fabricant xinès per a la fabricació de vehicles a l’Estat. Un acord permetrà la reindustrialització de la planta de la Zona Franca, propietat d'EV MOTORS, amb la fabricació del primer model de la marca EBRO i el d'Omoda. Amb tot, el CEO d’Ebro, Pedro Calef, i el vicepresident executiu de Chery, Guibing Zhang, han celebrat l'entesa a Wuhu (la Xina).

Tot i que per ara no s’han donat xifres, algunes previsions apuntaven que Chery podria fabricar 50.000 vehicles l’any de la seva marca Omoda a Catalunya. En aquest sentit, a principis de març es van anunciar canvis en l'estructura del Hub Tech Factory, l'empresa que està reindustrialitzant l'antiga Nissan conjuntament amb Silence. EV Motors va assumir el 100% de les accions i l'operació es va tancar amb un pagament de 12 milions d'euros supeditat a l'èxit del projecte. De moment, el traspàs es va fer per un total simbòlic d'1 euro.

La reindustrialització de Nissan és un procés que fa tres anys que s'arrossega, des que el maig del 2020 la japonesa va anunciar que tancaria les tres fàbriques que tenia a Catalunya. Després de 95 dies de vagues i protestes, sindicats i companyia van arribar a un acord pel tancament l'agost del 2020 que situava el final definitiu de la producció a finals del 2021. En paral·lel, les institucions, l'empresa i els sindicats van formar una mesa per atreure projectes per donar feina més de 1.300 treballadors acomiadats que van optar per reindustrialitzar-se. El procés va estar ple d'entrebancs i retards, i moltes propostes van passar per la mesa, entre les quals la dels xinesos Great Wall Motors, que eren els favorits per instal·lar-se. El "no" de la multinacional asiàtica va ser "el moment més dur" pels integrants de la reindustrialització, segons han explicat després.

A partir d'aquell moment, es va postular com a candidat preferit el Hub. La mateixa Chery es va interessar per entrar al procés l'octubre del 2022, poc després que s'acabés el termini per a presentar-se al concurs públic iniciat per trobar un substitut. Finalment, el febrer del 2023 va finalitzar el concurs públic i el hub va ser anomenat oficialment el successor de Nissan. Tot i que qui produeix els vehicles serà el hub, els terrenys van ser adjudicats formalment a la multinacional australiana Goodman, que gestionarà els terrenys i es quedarà amb una part de la parcel·la per a fer-hi activitat logística.

Els sindicats de l'antiga Nissan celebren l'acord Chery-Ebro

Els sindicats de l'antiga Nissan han celebrat l'acord Chery-Ebro: "Es tracta d'una gran notícia i un acord molt patit, feia temps que hi somiàvem", ha assenyalat a l'ACN el secretari general de Sigen-Sir Usoc, Miguel Ruiz. "Els treballadors de Nissan han tingut confiança en la representació sindical durant tot aquest temps. Hi ha hagut moments d'indignació i de frustració, però al final la feina i la lluita s'han vist recompensats", ha comentat el sindicalista, que ha recordat que hi ha prop de 1.000 treballadors de l'antiga Nissan a l'espera de ser contractats.

"Són 606 treballadors actualment en formació i uns 350 a l'espera de ser contractats quan hi hagi càrregues productives", ha precisat Ruiz. "O sigui, quasi un miler d'operaris que esperen el seu torn i que es compleixin els acords i els compromisos que es van signar el 5 d'agost del 2020", ha recordat el secretari general de Sigen-Sir Usoc, que igualment ha receptat "prudència" a totes les parts.