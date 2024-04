«Catalunya necessita lideratge»: el lema de Puigdemont per tornar a ser president

"Catalunya necessita lideratge". Aquest és el lema que farà servir Carles Puigdemont en la campanya electoral del 12-M. El cartell, amb una imatge del candidat en un cotxe que suggereix la imatge del retorn a Catalunya, l'ha presentat aquest dimecres el cap de l'estratègia electoral de Junts, Albert Batet. "Són unes eleccions d'enorme transcendència. Ens hi juguem el futur de la nació", ha assenyalat Batet. Els missatges de campanya també tindran a veure amb "fer-se respectar" a Madrid, amb la necessitat de "viure en català", amb la capacitat de tenir un "bon govern" i amb la voluntat d'aconseguir la independència. "Aquestes eleccions van del que necessita Catalunya. Per això hem optat per una campanya multimissatge, no estem parlant d'un eslògan electoral. El país no necessita un eslògan, necessita missatges clars i directes", ha destacat Batet.

Segons el cap de campanya de Junts, cal un president "que prengui solucions" en el marc d'un "bon govern" que tingui un "projecte de país" i que no deixi "ningú enrere". "Cal tenir un esperit refundacional", ha destacat Batet, que ha indicat que els dos únics candidats amb opcions de ser president són Puigdemont i Salvador Illa, cap de files del PSC. "Els catalans hauran de triar entre lideratge o seguidisme. Entre autoestima o resignació, entre ambició o conformisme", ha remarcat el dirigent de Junts. També ha considerat que un executiu liderat per Illa es mourà com una "sucursal" de la Moncloa, i que per això cal "recuperar el respecte" que mereix Catalunya amb la figura de Puigdemont.

Tots els mítings de la campanya, menys l'últim, se celebren a la Catalunya Nord, on s'ha instal·lat l'expresident des de Setmana Santa. A diferència del funcionament habitual, són els candidats territorials els que es desplaçaran per fer costat al cap de cartell. En la roda de premsa posterior a mostrar el cartell, Batet ha evitat el xoc amb ERC. El candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ha assenyalat aquest matí que Puigdemont "predica" més la unitat que no pas la "practica", i el cap de campanya de Junts ha evitat respondre. Puigdemont no és partidari, a diferència del que defensa Aragonès, de celebrar un cara a cara a la Catalunya Nord per confrontar projectes.