La campanya de Puigdemont farà tots els mítings principals a la Catalunya Nord (menys un)

Argelers serà el centre de comandament de Junts de cara a la campanya del 12-M. El pavelló de la localitat de la Catalunya Nord, on el partit ja va celebrar el congrés de l'estiu del 2022, acollirà bona part dels mítings de Carles Puigdemont, instal·lat al Vallespir com a pas previ al retorn després dels comicis. Segons han indicat els responsables de l'estratègia electoral del partit, tots els grans actes -menys un- de la formació seran al sud de França, amb una fórmula que és al revés del que acostumen a ser les campanyes: en aquesta ocasió, el candidat a la presidència de la Generalitat no es desplaça -per raons jurídiques- arreu del territori català, sinó que són els candidats territorials els que es desplaçaran cap al nord per intervenir al costat de Puigdemont. L'únic acte que es farà a Barcelona és el tancament de campanya, en el qual el candidat intervindrà de manera telemàtica. "S'han acabat les pantalles", remarquen els responsables de Junts, que posen de manifest les diferències entre aquestes eleccions i la resta de les afrontades des de l'exili.

El partit habilitarà a partir d'aquest divendres a les dotze del migdia un espai per tal que els militants s'apuntin als autobusos contractats per acudir a cadascun dels mítings. En total, es preveu mobilitzar cinc o sis vehicles cada dia per tal de traslladar els afiliats que s'hagin apuntat a la llista. Tenint en compte que moure's amb vehicles fins a la Catalunya Nord deixa una petjada ecològica més notable que una campanya habitual, Junts ha decidit compensar-ho amb una aportació per col·laborar amb projectes mediambientals. Cada territori té un míting assignat a Argelers repartit durant el tram final cap al 12-M. S'arrencarà amb el Baix Camp i, en el primer cap de setmana, també s'hi desplaçaran el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Puigdemont viurà la nit electoral des de la Catalunya Nord, també.

El míting central se celebrarà el dissabte 4 de maig, la setmana abans dels comicis, i es farà en un emplaçament diferent al d'Argelers per motius de capacitat. En el primer acte de la precmapanya, celebrat a Elna, va ser un èxit de participció: hi van assistir més de dues mil persones, que van fer cua des de primera hora per accedir al recinte. El van acompanyar els caps de llista territorials: Salvador Vergés -Girona-, Mònica Sales -Tarragona- i Jeannine Abella -Lleida-. El fet que el final es faci a Barcelona, segons remarquen des del partit, no està pensat per alimentar un retorn de Puigdemont abans de les eleccions. De fet, clarifiquen que no es produirà fins al debat d'investidura. Aquesta setmana, en una entrevista a RAC1, va indicar que hi assistiria encara que no fos el candidat més votat. En aquell moment, la llei d'amnistia hauria d'estar en vigor.