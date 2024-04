Illa diu que prioritzarà els partits d'esquerres si pot ser investit president

El candidat del PSC, Salvador Illa, ha dit que prioritzarà els partits d'esquerres per formar Govern si pot ser investit president després de les eleccions del 12 de maig. De tota manera, fa setmanes que remarca que no vetarà ningú en els pactes postelectorals, només l'extrema dreta. En una entrevista a La Xarxa, Illa ha diferenciat els "acords amplis" necessaris en diferents àmbits d'un pacte per formar Govern. "Acordar això és una altra cosa i hi ha formacions amb qui tinc més afinitat, que serien les primeres amb qui seuria", ha detallat.

Illa ha destacat que Catalunya "necessita estabilitat" i un Govern de quatre anys. Ha estat crític amb ERC i Junts, i ha recordat que tots dos partits han tingut la presidència de la Generalitat amb diferents fórmules. "No ha funcionat", ha afirmat. En aquest sentit, ha demanat "confiança" i "força suficient" per poder tenir un Govern fort que digui a terme les "reformes" necessàries. "Venim de 10 anys perduts, no estem preparats per la sequera, a la cua d'Espanya en educació, no s'han pres decisions en energies renovables", ha diagnosticat el líder socialista.

El PSC ha desembarcat aquest dimecres a diversos mitjans de comunicació. A Illa l'han acompanyat la seva número 2, Alícia Romero, en una entrevista a Ràdio Estel i el seu número 3, Ramon Espadaler, que ha parlat al Cafè d'Idees. Precisament Espadaler ha assegurat que el PSC està obert "a parlar amb tothom". "El mapa que tenim i el que ve estarà fraccionat, no hi haurà majories absolutes i estem tots abocats a pactar i a dialogar", ha dit el líder d'Units per Avançar. Ha descartat pactes amb l'extrema dreta, però preguntat per Junts o el PP ha dit que també s'hi pot parlar.

Espadaler ha anat en la línia del que ha verbalitzat Illa en les darreres setmanes i ha plantejat un sistema de finançament més just, emmarcat en allò que preveu l'Estatut, i s'ha mostrat contrari a "singularitzar" Catalunya amb una relació bilateral amb l'Estat, com plantegen ERC i Junts. "Nosaltres no prometem la lluna, plantegem millorar", ha afirmat.