El missatge d'Aragonès per continuar a Palau: «Al costat de la gent, al costat de Catalunya»

"Al costat de la gent, al costat de Catalunya". Aquest és el lema que ha escollit l'equip del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per intentar revalidar la presidència després del 12-M. En la imatge, que ha fet pública aquest dimecres ERC, es veu el cap de l'executiu acompanyat de gent. L'objectiu del cartell és enviar el missatge que el president és fidel "només" al poble de Catalunya i que pensa en la gent del país, contraposant la seva proposta a la de Salvador Illa, del PSC; i a la de Carles Puigdemont, de Junts. "No responem a lobbies ni a interessos a 600 quilòmetres dels catalans i catalanes. Pensem pel país i tota la seva gent, sense posar el país al servei de ningú", apunten els republicans.

ERC es vol erigir d'aquesta manera en el partit de les propostes enfront de l'aposta d'Illa al "servei de Madrid" i la proposta de Puigdemont, que a parer dels republicans, és ell mateix. El tret de sortida de la campanya serà el 25 d'abril a Barcelona, als Jardinets de Gràcia. A partir d'aquí hi haurà múltiples actes arreu del territori, també a Girona, Lleida i l'últim a Tarragona, el 10 de maig. Com a novetat s'incorpora per primera vegada un acte a Ginebra, programat just en la recta inicial, el diumenge 28 d'abril, amb la presència de la secretària general del partit, Marta Rovira, exiliada a la ciutat arran de l'1-O. S'hi traslladarà Aragonès, però també participarà Ruben Wagensberg, que es troba a la ciutat helvètica per preparar la defensa del cas de Tsunami Democràtic. Probablement, també hi assisteixi el president del partit, Oriol Junqueras.

De fet, en la majoria dels actes programats pels republicans -més de 200- participarà, al costat d'Aragonès, Junqueras. També hi haurà actes en què tots dos actius participaran per separat, amb l'objectiu d'arribar a més indrets del territori. A banda de l'acte a Ginebra, un altre dels grans esdeveniments serà el dissabte 4 de maig a Pineda de Mar, ciutat on va néixer i viu el president de la Generalitat.

Més enllà d'Aragonès i Junqueras, en els actes també tindran protagonisme consellers del Govern, tot i que no amb un desembarcament intens, sinó més aviat amb perfil baix. El motiu és perquè ERC vol reivindicar la tasca de l'executiu, però no monopolitzar la campanya amb el desfilament de responsables polítics. El partit vol que es reflecteixi la "pluralitat" existent a les llistes. I no només parlaran candidats. També altres cares visibles i amb projecció, com el cap de files d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, que de fet ha posat fi anticipadament a la seva baixa per paternitat per poder participar de la campanya de les eleccions catalanes. El total del pressupost de campanya serà d'un milió d'euros més 620.000 per al mailing.