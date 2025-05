El Consorci per a la Normalització Lingüística defensa que hi ha «més interès que mai» en aprendre català

"És un moment clau". Així s'ha expressat la gerenta del Consorci per a la Normalització Lingüística, Gemma Vázquez, en una compareixença a la comissió de Política Lingüística al Parlament aquest dimecres. L'endemà de la signatura del Pacte Nacional per la Llengua, el consorci ha presentat a la cambra catalana el pla de xoc aprovat pel Govern -pactat amb ERC- per reforçar l’ensenyament del català amb una dotació de 8,8 milions d'euros per a l'increment de places i cursos formatius. El creixement de la demanda de l'ensenyament del català és, precisament, el "repte majúscul" al que el consorci ha de fer front i pel qual veu necessari incrementar els recursos. "És una bona notícia per la llengua, hi ha més interès que mai per aprendre-la, però calen recursos per atendre la demanda de manera efectiva", ha reblat Vázquez.

El consorci assenyala el creixement migratori com a causant de l'increment significatiu de la demanda de formació del català els últims anys. De fet, segons ha explicat Vázquez, l'any 2024 un 82,1% de l'alumnat del consorci era nascut fora de l'Estat. "Al context de creixement poblacional s'hi ha sumat la situació d'infrafinançament crònic", ha asseverat la gerenta del consorci, que ha celebrat la inversió extraordinària de 8,8 milions, dels quals 6,8 són destinats al consorci, per millorar la capacitat de l'entitat davant la demanda.

Increment de les "vies d'aprenentatge"

Amb el nou pressupost, s'incrementarà la plantilla del Consorci per a la Normalització Lingüística amb 63 noves places i tots els treballadors que tenien jornades reduïdes passaran a tenir jornades completes, un equivalent a "100 efectius a temps complet". El pla de xoc també permetrà la coordinació dels cursos amb organismes locals, que suposarà, segons Vázquez, un "increment de les vies d'aprenentatge", amb més adaptació horària per permetre l'accés als cursos. El pla té l'objectiu que tothom qui vol aprendre català ho pugui fer. Tot plegat, després que l'Enquesta d'Usos Lingüístics apuntés la bona predisposició a l'aprenentatge de la llengua malgrat el retrocés de l'ús habitual.

En el cas del reforç del català, el diagnòstic del Govern coincideix en la necessitat d'ampliar les places per aprendre la llengua per donar resposta a la demanda que hi ha. Segons va explicar fa unes setmanes el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, amb aquest pla de xoc es podran fer horaris més adaptats a les necessitats de la població i cobrir totes les peticions de cursos de català.

El consorci també treballa des de fa un any amb el seu comitè d'empresa un nou conveni per millorar les condicions dels treballadors. Vázquez ha explicat que l'ens haurà de fer front pròximament a la jubilació del 25% de la seva plantilla i es troba "amb dificultats per captar nous professionals i retenir talent". "Cal que les condicions laborals millorin i siguin equiparables a altres sectors de l'ensenyament de la llengua", ha conclòs.

Abordar "en paral·lel" l'ensenyament i l'ús social

La voluntat del consorci és "democratitzar l'ensenyament del català" i que l'oferta formativa sigui accessible per a tothom. "Va més enllà de la implantació social del català", ha assegurat Vázquez, que ha assenyalat l'aprenentatge de la llengua com una manera per garantir la igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, ha instat a fer "créixer des de la base" el consorci amb la seva diversificació i augmentant l'oferta formativa.

Així mateix, Vázquez ha demanat abordar "en paral·lel" l'ensenyament de la llengua i el foment del seu ús social. Per això, ha dit que el consorci té previst impulsar més accions de foment de l'ús de la llengua en el món laboral, enfocades a sectors com la salut i el comerç.