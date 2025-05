La propera conferència de presidents autonòmics serà a Barcelona el 6 de juny

La nova conferència de presidents autonòmics se celebrarà a Barcelona el proper 6 de juny. Així ho ha determinat aquest dijous Pedro Sánchez. L'última trobada de dirigents territorials es va organitzar a Santander a finals de l'any passat, i va servir per abordar la condonació del part del deute autonòmic en plena polèmica per l'acord entre el govern espanyol i ERC per perdonar pràcticament el 20% del fons de liquiditat autonòmica (FLA) en mans de l'Estat.